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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مريض السمنة يحق له تناول كافة أنواع الطعام| دعاء سهيل توضح

مريض السمنة
مريض السمنة

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إن المتابعة المستمرة خلال عملية فقدان الوزن مهمة جدا، مشيرة إلى أن فائدته معرفة مدى سرعة فقدان الوزن كل أسبوع.

 

وأضافت "دعاء" خلال حوارها ببرنامج "مش بالحجم" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أنه من المهم فقدان الوزن ولا يتم التأثر بالكتلة العضلية، حيث انها تعتبر مضرة جدا، موضحة انه يجب التوجه لخبير تغذية من أجل تخسيس الجسم.

وفي سياق أخر، قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة بطبيعته محب للأكل، ويتناول الطعام بكميات كبيرة و في وقت متأخر ليلاً، خاصة الوجبات السريعة.

 

وأضافت أنها لا تقوم بمنع الأكل عن من يريدون التخسيس، ولكن تضع الأكل ولكن تعطى من يغلق الشهية، معلقة : “ هحط ليك الأكل اللى انت عايزه ولو تقدر كل”.

 

وتابعت أن هناك إحدى السيدات كانت تريد خفض وزنها بشكل كبير، وكانت تبكي من أجل تحقيق هذا الأمر، خاصة وأن زوجها يهددها إذا لم تخفض وزنها، سيقوم بتطليقها، معقبة: "وارد يكون بيحفز زوجته بهذا الأسلوب، ولكن هذا الأمر خطأ".

 

ولفتت إلى أن مريض السمنة يحق له تناول كافة أنواع الطعام، ولكن بنسب قليلة معتدلة، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على العنب أو التين أو المانجو، معقبة: "ممكن ناكل مانجا أو عنب مرة في الأسبوع مش في اليوم".

دعاء سهيل التغذية العلاجية الوزن فقدان الوزن الوجبات السريعة تناول الطعام

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