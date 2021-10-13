في أولى رحلاتها.. سفينة الحاويات العملاقة EVER ACT تعبر قناة السويس |صور

شهدت قناة السويس، اليوم "الأربعاء"، عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER ACT، في أولى رحلاتها، لـ المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة، قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.



ووفقًا للبروتوكول المتبع من قبل الهيئة تجاه السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس كل من الربان إلهامي إسماعيل البابلى كبير مرشدين ممتاز والربان احمد عبد المنعم فراج كبير مرشدين أول بالصعود على السفينة والترحيب بطاقمها وتقديم هدية تذكارية لربانها.

تعد السفينة هي الشقيقة الأحدث لسفينة الحاويات العملاقة EVER ACE أكبر سفن الحاويات في العالم، والتي تأتي ضمن سلسلة مكونة من 12 سفينة من الفئة A، يتم بناؤها لصالح الخط الملاحي العالمي EVER GREEN، حيث تتولى ترسانة سامسونج للصناعات الثقيلة بكوريا الجنوبية بناء 6 سفن، فيما يتم بناء 6 آخرين بالصين.

ويبلغ الطول الكلي للسفينة 400 متر، وعرض 61,5 مترًا، وبغاطس 16.40 مترًا، بحمولة 23992 حاوية مكافئة، بإجمالي حمولة كلية قدرها 241 ألف طن.

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