مينا حليم مديرا لإدارة الطب العلاجي بصحة الإسماعيلية

أصدر الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، قرارًا بتكليف الدكتور مينا حليم مديرًا لإدارة الطب العلاجي بالمديرية، وذلك خلفًا للدكتور قطب السيد، بعد توليه إدارة مجمع الإسماعيلية الطبي.

يذكر أن الدكتور مينا حليم تولى عدة مناصب قيادية أهمها مدير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام، ومدير مستشفى القنطرة شرق، ومدير إدارة الرعاية العاجلة، ومدير المكتب الفني بالمديرية، ومدير إدارة القوافل الطبية، ومدير مستشفى التل الكبير المركزي، ومدير إدارة المستشفيات.

وتضم إدارة الطب العلاجي، العديد من الإدارات، منها إدارة الرعاية العاجلة، وإدارة المستشفيات، والأشعة، والكلى، والتمريض، وإدارة العلاج الحر، والعلاج العلاج الطبيعي.

