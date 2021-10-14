"لا يمثلون المصريين".. طارق الشناوي يعلق على حريق الجونة.. فيديو

قال الناقد الفني طارق الشناوي ، إن الشعب المصري لا يكون سعيد بحدوث أي أزمة لاي احد وبالتالي المنتقدين على حريق الجونة لا يمثلون المصريين ولكن صوتهم عالي فتظن انهم يمثلون فئة كبيرة من المجتمع المصري .

وأضاف طارق الشناوي خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة "الاولي المصرية "، إن هذا الجزيء من المنتقدين صوتهم عالي ويحرمون الفن وليس لهم علاقة بنوع الفن ، إن هؤلاء المعلقين يعتبرون الحريق انتقام الهي ، مؤكدا إن المؤتمر الصحفي تم في معاده والمهرجان سيفتتح في معادة أيضا .

وأوضح طارق الشناوي ، أن مسرح المهرجان لم يتأثر ، مؤكدا أن إي شخص ناجح يكون لدية فن التعامل مع الأزمة لافتا أن العقل الذى يدير المهرجان مرن وسيرع جدا .

وتابع : أن هذا المهرجان يهدف إلي الترويج السياحي ، لافتا إلي أن مهرجان القاهرة الدولي اكثر شيء استفاد من مهرجان الجونة اصبح هناك تنافس .