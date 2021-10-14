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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خليك دايما فخور بنفسك.. ريهام سعيد في أحدث ظهور على إنستجرام

صدى البلد

شاركت ريهام سعيد صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت برسالة تشجيعية للجمهور، قائلة: “خليك دايما فخور بنفسك” وتفاعل معها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

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ريهام سعيد تروج لمسلسل"السيدة زينب" بصحبة فريق العمل

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من الكوافير.. ريهام سعيد تروج لأغنية أمينة الجديدة

روجت الفنانة والإعلامية، ريهام سعيد،لأحدث أعمالها في مسلسل “السيدة زينب”،ونشرت صورة برفقة فريق العمل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت سعيد لمتابعينها من خلال الصورة معلقة:"انتظرونا اليوم علي قناه المحور الساعه ٧ مسلسل السيده زينت اخراج الاستاذ محمد النقلي . يا رب وفقنا".

 

وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، ويعيش أبطال العمل قصصًا فى منطقة زقاق المدق فى إطار اجتماعى.

المسلسل من بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغني، ميمي جمال، حسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

 

وكانت قد عرضت قناة العربية تقريرًا عن الإعلامية المعتزلة ريهام سعيد وهى تتحدث عن سوء حالتها النفسية بعد عرض حلقتها المعروفة بعنوان  " خمس بنات " التي عُرضت قبل سنوات  وتناولت الحلقة انذاك تعرض 5 فتيات لمس الجن .

 

قالت ريهام سعيد عبر فيسبوك ببث مباشر:" في كلمتين كده زنقني و عايزة اشتكيلكم  من حاجة من وقت الحلقة دي ومن ساعتها حياتي بايظة تمامًا ومش ماشية في سياقها العادي".

 

وأفاد التقرير أن هذا البث جاء في وقت متأخر من الليل حيث كشفت فيه ريهام سعيد عن تعرضها للسحر. 

 

وأضافت ريهام سعيد :" اعمل ايه وأنا متأكدة أن كل شوية بيتعملي سحر بوقف الحال ووقف الشغل وبالمرض والطلاق وناس بتاعت ربنا جدًا ملهاش في الدجل أو الشعوذة ولا تتقاضى فلوس بتقولي أني معمولي سحر وكل مايتفك الناس تجدده وللأسف أنها مش جهة واحدة إلي بتعمل كده ناس كتير أوي وأسبابه.

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