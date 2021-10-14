الناقد الفني طارق الشناوي: عمرو دياب استفاد من التكاتك..فيديو

قال الناقد الفني طارق الشناوي ، إن الفنان عبد الحليم حافظ كانت نجوميته منذ عام 1954 ورحل 1977 ، مؤكدا انه ظل علي قمة الفن 23 سنة ، لافتا إلى أن الفنان محمد منير وعمرو دياب علي قمة الفن منذ 40 عاما.



واضاف طارق الشناوي خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه "الأولي المصرية "، إن منير ودياب علي قمة الفن منذ 4 عقود من الزمان وهذا لأن كل منهم لدية هدف وإرادة ، مؤكدا انهم لم يدخلوا في معاك مع إي احد من الفنانين .



وأوضح طارق الشناوي ، أن كل منهما له معني ومستمرين في التعلم ، لافتا إلى أن عمرو دياب استفاد من التكاتك من الحكم التي تكتب علي ظهرها اخذ هذه الحكم وقدمها في صورة فن ومنير يقدم ثقافة وأخذت من كلمات المهرجانات اصبح يأخذها إلي لونة الغنائي ويقدمها .