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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ارقد في سلام .. عمرو محمود ياسين يوجه رسالة مؤثرة لوالده في الذكرى الأولى لرحيله

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين ووالده

وجه المؤلف  عمرو محمود ياسين رسالة مؤثرة  لوالده الفنان الراحل محمود ياسين وذلك في الذكرى السنوية الأولى لوفاته.

وكتب عمرو محمود ياسين  عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" أبي الحبيب الغالي .. في ذكراك الأولى أتحدث عن عام مضى بدونك لم يكن كمثل أي عام بحياتي .. عام كامل بدون أب !

وتابع عمرو محمود ياسين: "لم اكن أفهم ابدا كيف يتأقلم البشر مع الحياه اذا فقدوا السند والظهر؟ و لكن احب ان أقول لك انك أبليت في الدنيا بلاء حسنا يا والدي الحبيب فإننا نكرم لخاطرك و تتفتح لنا ابواب المحبة والتقدير لأجل اسمك".
اختتم :" لازلنا نعيش بالسند والظهر لازلنا نستقوى بك و يشتد عودنا بحسن سيرتك وحب الناس و تقديرهم لك .. لازلنا يا أبي الحبيب نعيش في ظلك فلقد أبليت بلاء حسنا وتركت لنا إرثا إنسانيا رائعا سيعيش معنا لآخر يوم بحياتنا حتى نلقاك .. اطمئن وارقد في سلام .. يرحمك ربي ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة...آمين..

وشاركت رانيا محمود ياسين الذكرى الأولى لرحيل والدها، وعبرت عن افتقادها له بكلمات مؤثرة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: "ومر عام في لمح البصر، وكأنه امبارح، رحمة الله عليك يا حبيبي، اسكنك الله فسيح جناته، وحشتني أوي يا حبيبي، يارب اجعله ممن قلت عليهم فرحين بما آتاهم الله من فضله".

ذكرى رحيل محمود ياسين:

وتحل اليوم الخميس ١٤ أكتوبر الذكرى الأولى لوفاة  الفنان الكبير محمود ياسين ، والذى يعد أحد أهم فناني مصر والعالم العربي ويمتع الملايين بأعماله الفنية التى ستبقى حاضرة رغم رحيله.

التحق محمود ياسين بكلية الحقوق وطوال سنوات دراسته كان حلم التمثيل لا يفارقه، وبعد تخرجه تقدم لمسابقة بالمسرح القومي وحصل على المركز الأول فى ثلاث تصفيات متتالية، وتم تعيينه بالمسرح القومي وقام ببطولة مسرحية «الحلم».

وكانت الانطلاقة الكبرى لمحمود ياسين في السينما التي منحته لقب «فتى الشاشة الأول» وبدأ مشواره فيها بأدوار صغيرة في بعض الأفلام، ومنها: الرجل الذى فقد ظله، شيء من الخوف، وبعدها بدأ رحلة البطولات السينمائية بفيلم «نحن لا نزرع الشوك» مع شادية، وخلال فترة السبعينات كان محمود ياسين من أهم نجوم الأفلام الرومانسية، ومنها «الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء.

وأعلنت الفنانة شهيرة أن زوجها الفنان محمود ياسين لم يعد قادرا على العمل بسبب المرض وطلبت الدعاء له بالشفاء، مشيرة إلى أنه عرض عليه العمل في مسلسل «الجماعة 2»، ولكن حالته الصحية لم تكن تحتمل، وأنه لن يعود للتمثيل ويكتفى بتاريخه الفني الطويل.

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