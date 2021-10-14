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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما علاج كثرة الشرود في الصلاة؟ الإفتاء تضع روشتة شرعية

ما علاج كثرة الشرود
ما علاج كثرة الشرود في الصلاة

ما علاج كثرة الشرود في الصلاة.. ورد سؤال لدار الإفتاء يسأل صاحبه: “ ما علاج كثرة الشرود في الصلاة؟”. 

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحل الأمثل للعلاج الشرود في الصلاة هو قراءة القرآن بصوت عال في الصلاة.

وأضاف «شلبي»، خلال رده على سؤال “ما علاج كثرة الشرود في الصلاة؟”، عبر فيديو على موقع “يوتيوب”، أنه يجب أيضا على المسلم أن ينظر في اتجاه القبلة دائما وألا يشغل ذهنه بما يجري حوله، وكلما سهى يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن ثم يكمل صلاته، وإذا اتبع هذه القواعد بإذن الله سيتحسن تركيزه في الصلاة.

 

علاج السرحان في الصلاة

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السرحان في الصلاة أمر لا يتعلق بحرمانية أو تحليل ولا ينبغي أن ينظر الناس في كل المسائل على أنها حلال أم حرام وفقط، مشيراً إلى أن السرحان ينقص من ثواب الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس له من صلاته إلا ما عقل منها".

وأضاف وسام أن علاج السرحان في الصلاة يقوم على صفاء الذهن والنية وقضاء الأمور قبل الدخول للصلاة كي لا ينشغل الإنسان بها في حضرة رب العالمين، ومنها إنه إذا حضرت صلاة العشاء والعشاء قد تم إعداده فليأكل الإنسان ثم يصلي، وكذلك لو أراد دخول الخلاء لقضاء حاجته فليقم بقضائها ثم الوضوء فالصلاة.

كيفية التخلص من السهو في الصلاة

وقال الشيخ علي فخر، مدير الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إن هناك 4 أمور بها يستطيع الإنسان التخلص من مشكلة السهو والنسيان في الصلاة.

وأوضح «فخر»، خلال فتوى مسجلة له عبر صفحة دار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «عندما أقرأ سورة الفاتحة أثناء الصلاة، يحدث لي سهوا، وأشك فيما لو كنت نسيت قراءتها أم لا، فما حُكم نسيان قراءة سورة الفاتحة أثناء الصلاة؟»، أن علاج كل هذا يتمثل في أربعة أمور، أولها استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى في الصلاة.

وأضاف: "وثانيًا أن يُحاول المُصلي التركيز فيها، وثالثًا عدم الانشغال بشواغل الدنيا، إذا ما دخل في الصلاة، ورابعًا بأن يُقبل على الله سبحانه وتعالى".

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