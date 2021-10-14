عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأعلي في تاريخ الريدز.. ليفربول يٌغري محمد صلاح براتب أسطوري

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

أكد تقرير صحفي، أن إدارة نادي ليفربول قدمت عرضا أسطوريا للنجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، لتمديد عقده مع الريدز والذي ينتهي في 2023.

 

وذكر موقع “ football insider” الإنجليزي، أن إدارة نادي ليفربول تستعد لجعل محمد صلاح صاحب أعلى راتب في تاريخ النادي، من خلال عرض ضخم بقيمة 82 مليون جنيه إسترليني، لإنهاء أزمة مفاوضات تجديد العقد.

 

وأشار الموقع، إلي أن ليفربول يريد تجديد عقد محمد صلاح حتى 2026، مقابل راتب 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعي، أي سيحصل على 82 مليون جنيه إسترليني على مدار العقد بالكامل، مما يجعل المهاجم المصري  صاحب أعلى دخل في النادي.

 

وأضاف الموقع البريطاني، أن إدارة ليفربول تدرك أن مهاجمهم المصري، حالة خاصة ويستحق  عقدا مميزا.

قوة محمد صلاح "الخارقة" تٌبعد حارس ميلان عن 16 مباراة

أسطورة ليفربول: كريستيانو رونالدو سبب صعوبة المفاوضات في تجديد عقد محمد صلاح

وأوضح الموقع، إن إدارة ليفربول تريد إنهاء المأزق بشأن مستقبل صلاح، بتجديد عقده قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

 لابورتا يضع خطة ضم محمد صلاح من ليفربول

في سياق آخر، أكد تقرير صحفي “مؤخرا”، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، يستهدف التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وذكر موقع “ le10sport”، أن خوان لابورتا، يسعى لضم محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط هجوم برشلونة.

 

وأضاف الموقع، أن خوان لابورتا يعتمد في خطته لضم محمد صلاح، على اقتراب انتهاء عقد النجم المصري مع الريدز، حيث يأمل أن يوافق ليفربول على فتح المفاوضات، لتجنب رحيله بالمجان في صيف 2023.

ليفربول محمد صلاح إدارة ليفربول برشلونة عقد محمد صلاح

ترشيحاتنا

تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري السوري

خلى بالك.. فيروس على واتسآب فى رسالة صوتية

تجدد إطلاق النار في بيروت رغم تحذير الجيش

حكم وضع المرأة للعطر على ملابس الصلاة.. الإفتاء تجيب

"البنك المركزي": أسعار النفط تصل لأعلي مستوي منذ سنوات

مصائب ريال مدريد تتوالى.. إصابة ديفيد ألابا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم ينفي مُخالفة محافظ جنوب سيناء لتعليمات «ربط الكتب بالمصاريف».. ويؤكد: المحافظة ستدفعها بدلًا من بعض الطلاب.. ومش كل المحافظات تقدر تعمل كده

شوبير يحسم الجدل حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بسبب الشناوى

سيناريو درامي.. كيف يتجنب منتخب مصر لقاء الجزائر والمغرب في مباراة الصعود لكأس العالم ؟

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

مش بشرب خمرة ولا بحضن حد.. مصطفى درويش يعلن غيابه عن مهرجان الجونة

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

إشارة راديو غامضة تصل للأرض من الفضاء.. والعلماء في حيرة

لا آثار لـ مفقودين أو سيارة .. الداخلية تكشف لغز ميكروباص الساحل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

فيديو

فيديوجراف.. أكبر من الإنسان.. اكتشاف مخلوق عملاق في البحر الأحمر

فيديو جراف.. هل يطيح كيروش بـ عصام الحضري من جهاز المنتخب؟ .. تفاصيل

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

إمام الحرمين بخير ولا صحة لـ وفاته .. وهذا رد الإعلام السعودي| فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ