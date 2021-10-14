الأعلي في تاريخ الريدز.. ليفربول يٌغري محمد صلاح براتب أسطوري

أكد تقرير صحفي، أن إدارة نادي ليفربول قدمت عرضا أسطوريا للنجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، لتمديد عقده مع الريدز والذي ينتهي في 2023.

وذكر موقع “ football insider” الإنجليزي، أن إدارة نادي ليفربول تستعد لجعل محمد صلاح صاحب أعلى راتب في تاريخ النادي، من خلال عرض ضخم بقيمة 82 مليون جنيه إسترليني، لإنهاء أزمة مفاوضات تجديد العقد.

وأشار الموقع، إلي أن ليفربول يريد تجديد عقد محمد صلاح حتى 2026، مقابل راتب 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعي، أي سيحصل على 82 مليون جنيه إسترليني على مدار العقد بالكامل، مما يجعل المهاجم المصري صاحب أعلى دخل في النادي.

وأضاف الموقع البريطاني، أن إدارة ليفربول تدرك أن مهاجمهم المصري، حالة خاصة ويستحق عقدا مميزا.

وأوضح الموقع، إن إدارة ليفربول تريد إنهاء المأزق بشأن مستقبل صلاح، بتجديد عقده قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

لابورتا يضع خطة ضم محمد صلاح من ليفربول

في سياق آخر، أكد تقرير صحفي “مؤخرا”، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، يستهدف التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع “ le10sport”، أن خوان لابورتا، يسعى لضم محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط هجوم برشلونة.

وأضاف الموقع، أن خوان لابورتا يعتمد في خطته لضم محمد صلاح، على اقتراب انتهاء عقد النجم المصري مع الريدز، حيث يأمل أن يوافق ليفربول على فتح المفاوضات، لتجنب رحيله بالمجان في صيف 2023.