مصطفى حامد: "كلوسيز" يحد من الإصابة بأمراض السرطان

قال الدكتور مصطفى حامد المستشار الطبي لشركة amd، إن منتج كلوسيز مكمل غذائي مكون من زيت كبد الحوت وفيتامين أ وفيتامين د والأوميجا 3.



وأضاف مصطفى حامد في حواره مع الإعلامية أمينة شلباية في برنامج " في إيد أمينة " المذاع على قناة "صدى البلد 2 ": "الأوميجا 3 المتواجدة في كلوسيز لها دور كبير في تسميم الخلايا السرطانية منذ البداية، وتحد من إصابة الفرد بأمراض السرطان".

وتابع مصطفى حامد: "كلوسيز يمد الفرد بالطاقة والحيوية والنشاط ويعطيه 4 أضعاف الطاقة التي نحصل عليها في نظامنا الغذائي العادي".

وأكمل مصطفى حامد: "كلوسيز مفيد لمرضى السكر والضغط لأنه يسهم في توفير طاقة كافية للفرد".

ولفت مصطفى حامد إلى أن "كلوسيز يهتم بنضارة البشرة وبه فيتامين أ الذي يرطب البشرة بشكل كبير ويقلل ظهور علامات الجفاف على البشرة والتجاعيد".