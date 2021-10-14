29 أكتوبر.. البيت الأبيض يعلن عن لقاء بين بايدن وبابا الفاتيكان

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن لقاء مع بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس في الفاتيكان يوم 29 أكتوبر الجاري.

فيما أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة العشرين بالعاصمة الإيطالية روما، كما سيشارك في قمة المناخ.

وقال البيت الأبيض إن بايدن قد يعقد اجتماع مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إن قمة مجموعة العشرين توصلت لنتائج مرضية ومثمرة للغاية متعددة الأطراف بشأن الأزمة الأفغانية.

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي - خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام اجتماع رؤساء مجموعة العشرين وفق ما نقلته الخدمة العربية لوكالة الأنباء الإيطالية - القمة بأنها "ناجحة"، مشيرًا إلى أنها تُعد المرة الأولى التي يُقدم فيها القادة استجابة متعددة الأطراف للأزمة الأفغانية.



وكشف عن أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت تخصيص مليار دولار لأجل أفغانستان، فيما يعتبر أحد الالتزامات العديدة لتمويل الاستجابة الإنسانية، مضيفًا : "نحتاج إلى منع الانهيار الاقتصادي للبلاد، بما يعني القيام بعدة أمور أهمها منع انهيار نظام الدفع، وبالتالي محاولة إنقاذ النظام المصرفي الصغير الذي لا يزال موجودًا هناك".



وذكر رئيس الحكومة الإيطالية، أن مشكلة حقوق المرأة في مجال ضمان التعليم لها وعدم العودة إلى الوراء لما كان عليه الوضع قبل 20 عامًا، قد تطرق إليها الجميع، مشيرًا إلى أنه كان هناك إجماعًا أيضًا على ضرورة عدم عودة أفغانستان لتكون بمثابة ملاذ آمن للإرهاب الدولي.