طلال أبو غزالة : الاحتباس الحراري يهدد العالم بـ كارثة |فيديو

توقع الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر الاقتصادي، أزمة كبرى ستواجه العالم وسببها صناع القرار في المجتمع الدولي وذلك في عام 2030، مضيفا: "كورونا بالنسبة لها ولا حاجة".

وأوضح أبو غزالة خلال حواره بقناة "تن"،:"ترامب في حملته الانتخابية عام 2016 قال إن مفيش حاجة اسمها احتباس حراري، لأنه عايز يكسب أصوات المجمع الصناعي في أمريكا للفوز بالانتخابات، ولذلك أمريكا انسحبت من اجتماع باريس، ولكن شر البلية ما يضحك أنه اجتمع الآخرين بدون ترامب في فرنسا وأخذوا قرارات جيدة لتخفيف التلوث والانبعاثات في كل دولة وانتهى الاجتماع".

وتابع أبو غزالة:" هناك تقارير أمريكية تقول إنه في عام 2030 سيواجه العالم أصعب محنة في تاريخه "الزرع هيموت المياه هتختفي، كل شيء هينضرب بسبب الاحتباس الحراري".

وواصل أبو غزالة: "الدول الصناعية الكبرى لا تريد أن تتضرر صناعتها نتيجة قيود في الانبعاث الحراري، لذلك أتوقع من حدوث كارثة بيئية أكثر من كورونا في 2030".