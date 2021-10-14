نجيب ساويرس مازحا: التحدي هذا العام مكنش فيه بروجرام حريق البلازا

قال نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة، إن العام الحالي يشارك بالمهرجان 75 ألف فيلم و7 أفلام مصرية.

وتابع خلال حواره مع قناة أون أي، :"بعد نجاح الدورة الأولى من المهرجان أصبح لدينا ثقة أكبر والإقبال يتزايد كل عام على المهرجان.

وأردف مازحا:" "التحدي هذا العام مكنش فيه بروجرام حريق البلازا بس الحمد الله ربنا ساعدنا وكأن الحادث لم يكن وربنا مش بيسيب الشر ينتصر".

وأوضح:"وزيرة الصحة بـ100 راجل وصاحبة قرار ومنظمة وتعمل كأننا عيلة واحدة ولدينا هنا جيش من الأطباء والممرضات وسنتعامل مع الكورونا بالأساليب العلمية والمرض لم يوقف حياتنا وكفى الدمار الاقتصادي الذي لحق العالم بسببه".

