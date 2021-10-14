عقيد بقوات الصاعقة: اهتمام بالغ بمستوى اللياقة البدنية للفرد المقاتل

قدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة دى أم سى، الذى يقدمه الإعلامى أحمد فايق، حلقة من قلب وحدات الصاعقة المصرية.

وقال مصطفى السعيد، العقيد أركان حرب بالقوات المسلحة، إنه يتم انتقاء عناصر تنضم لصفوف قوات الصاعقة من الضباط أو الصف أو الجنود طبقا لمعايير متعددة، أهمها أن يتمتع الفرد المقاتل بمستوى لياقة بدنية متميز، مشيرًا إلى أن المقاتل يعتمد طوال فترة خدمته داخل قوات الصاعقة على اللياقة البدنية كركيزة أساسية، وترتبط حياته العامة وحياته العسكرية باللياقة البدنية.

ونوه إلى أن يوم الفرد التدريبي يبدأ اعتبارا من الساعة 6 صباحا لمدة 120 دقيقة حتى الساعة 8 صباحا، ينفذ فيها طابور اللياقة البدنية جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، ويتم تنفيذه بصور متعددة مثل المهارات العسكرية، والتمرينات البدنية كالعقلة والضغط والبطن والجري المعدل والوثب طبقا لمعايير القوات الخاصة، ويتم الوصول حتى طابور السير الطويل الذي يصل مسافته 30 كم.

وأشار إلي أن قوات الصاعقة تولي اهتماما بالغا بمستوى اللياقة البدنية، وهذا يظهر من خلال التوسع في إنشاء الميادين المغلقة والمفتوحة وتجهيز صالات الإعداد البدني بمعدات حديثة ومتطورة.