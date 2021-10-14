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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسماء جلال تظهر بإطلالة ناعمة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

أسماء جلال
أسماء جلال

حرصت الفنانة أسماء جلال على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي  لعام 2021 بدورته الخامسة، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

 

إطلالة أسماء جلال في مهرجان الجونة 


وظهرت أسماء جلال وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الأبيض اللامع بتصميم الاوف شولدرز المميز من منطقة الأكتاف وبفتحة من منطقة القدمين  أيضا وقامت بإختيار حقيبة باللون الفضي اللامع وحذاء بنفس اللون.


وقامت أسماء جلال برفع شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان بتسريحة مميزة وناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

 

اسماء جلال 



وأبرزت أسماء جلال إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، بوضع الآي لاينر والكحل الأسود والماسكرا، والآي شادو بالألوان الترابية ، مع أحمر شفاه باللون الكشمير  الناعم.


وأكملت أسماء جلال إطلالتها ببعض الأكسسورات المميزة ، فقامت بإختيار قرطين طويلين باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.


أعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي 22 من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.

وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.

وأضاف انتشال التميمي، في تصريحات لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه سيتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا المهرجان.

وأكد انتشال التميمي أن مهرجان الجونة على مدار خمس سنوات استطاع إثبات وجوده كرقم مهم جدًا بين المهرجانات الدولية في المنطقة العربية، مهرجان يتمتع بجاذبية وفاعلية توازي مهرجانات عربية يصل عمرها إلى ربع أو نصف قرن.

 

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