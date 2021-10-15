أحمد بدير يحكي قصة حبه في فترة المراهقة "حب من طرف واحد"

حل اليوم الفنان أحمد بدير ضيفا في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وذلك عبر شاشة "dmc".

وتحدث بدير عن أول حب في حياته، قائلا:" كنت بحب بنت اسمها اشجان جارتي في المنزل وكنت بقف قدام المدرسة استنها ابص ليها وامشي ومفيش مرة كلمتها".

وتابع مازحا:" كان حب من طرف واحد بدون كلام أو تعارف مجرد نظرات فقط، لحد ما عزلت من جارنا".

ويكشف بدير خلال الحلقة عن أهم المحطات في حياته الفنية وبعض الجوانب والأسرار في حياته الشخصية لأول مرة لجمهوره.

يذكر أن برنامج "السيرة" يذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع من تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني تستضيف نجوم الفن في مصر والعالم العربي ويذاع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.