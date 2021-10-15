البيت الأبيض: المشاورات مع إيران لن تنجح إن طلبت طهران أكثر مما تقدمه

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي بأن المشاورات حول البرنامج النووي الإيراني لن تنجح إن طلبت طهران أكثر مما تقدمه في المقابل.

وقالت ساكي خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: "نحن عازمون على تعامل دبلوماسي ملموس بهدف العودة الكاملة والمتبادلة إلى الالتزام بالاتفاق النووي والبحث عن الحلول لكافة المسائل المتعلقة بإيران التي تثير قلقا لدينا".

وأضافت: "نحن نسعى للعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، ولكن إذا طلبت إيران أكثر وعرضت أقل، فإن المفاوضات لن تنجح".

ورفضت ساكي التعليق على الدعوات الإسرائيلية لوضع خطط بديلة للاتفاق مع إيران، مؤكدة أن واشنطن تركز حاليا على الدبلوماسية.

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، روبرت مالي، سيزور دولا خليجية لمناقشة القضايا والمخاوف المتعلقة بإيران، بما في ذلك الاتفاق النووي الإيراني.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية: "سيسافر المبعوث الخاص لإيران روبرت مالي إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية في الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر للاجتماع مع شركائنا الخليجيين ومناقشة مجموعة من المخاوف المتعلقة بخصوص إيران، بما في ذلك أنشطتها في المنطقة، ومحاولتنا للتفاوض بشأن العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة.