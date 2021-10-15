عاجل
موجز السوشيال.. بشرى تبهر متابعيها بـ إطلالتها من مهرجان الجونة.. و شوبير: البرازيلي رافيينا لاعب مش طبيعي ابنة رجاء الجداوي تنشر صورة لوالدتها وتعلق: "كنتي بتحبي مهرجان الجونة وتقولي إنه مليان طاقة إيجابية وفن رائع" حكم إشعال البخور يوم الجمعة .. الإفتاء ترد تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة بحضور الآلاف وسقوط لبلبة في مهرجان الجونة رئيس لبنان يتوعد المتسببين بأحداث الطيونة وميقاتي يؤكد استقلالية القضاء.. بلينكن يؤكد التزام بلاده بالدفاع عن السعودية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: المشاورات مع إيران لن تنجح إن طلبت طهران أكثر مما تقدمه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي بأن المشاورات حول البرنامج النووي الإيراني لن تنجح إن طلبت طهران أكثر مما تقدمه في المقابل.

وقالت ساكي خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: "نحن عازمون على تعامل دبلوماسي ملموس بهدف العودة الكاملة والمتبادلة إلى الالتزام بالاتفاق النووي والبحث عن الحلول لكافة المسائل المتعلقة بإيران التي تثير قلقا لدينا".

وأضافت: "نحن نسعى للعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، ولكن إذا طلبت إيران أكثر وعرضت أقل، فإن المفاوضات لن تنجح".

ورفضت ساكي التعليق على الدعوات الإسرائيلية لوضع خطط بديلة للاتفاق مع إيران، مؤكدة أن واشنطن تركز حاليا على الدبلوماسية.

خناقات واستقالات .. ماضي كيروش مع إيران يرسم ملامح مستقبل منتخب مصر

بعد التراشق بالتصريحات.. إيران وأذربيجان تتجهان لتسوية سوء التفاهم عبر الحوار

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الأمريكية إن  المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، روبرت مالي، سيزور دولا خليجية لمناقشة القضايا والمخاوف المتعلقة بإيران، بما في ذلك الاتفاق النووي الإيراني.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية: "سيسافر المبعوث الخاص لإيران روبرت مالي إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية في الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر للاجتماع مع شركائنا الخليجيين ومناقشة مجموعة من المخاوف المتعلقة بخصوص إيران، بما في ذلك أنشطتها في المنطقة، ومحاولتنا للتفاوض بشأن العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة.

واشنطن إسرائيل السعودية ايران المملكة العربية السعودية قطر الاتفاق النووي طهران

موضوعات متعلقة

إسرائيل تحبط محاولة هروب عشرات الأسر اليهود المتشددين إلى إيران

إيران تطلب إعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية .. فيديو

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 - 10 - 2021 و القنوات الناقلة

ضربة البداية.. موعد مباراة الأهلي أمام الحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

أخبار العالم| قيس سعيد ينهي مهام الغنوشي.. وتطورات جديدة في أحداث الطيونة ببيروت

حالات أعفى قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الجناة من العقاب.. تعرف عليها

أسرح بشدة فى الصلاة لدرجة أني أنسى ماذا قرأت.. فماذا أفعل؟

تحذير شديد اللهجة.. الداخلية: سحب رخصتي القيادة والتسيير لكل من يتلاعب فى اللوحات المعدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت.. فيديو

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

مش بشرب خمرة ولا بحضن حد.. مصطفى درويش يعلن غيابه عن مهرجان الجونة

أمطروه بالرصاص.. القبض على 4 متهمين بقتل عريس الجيزة

تستمر هذه المدة.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الموجة الرابعة بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور الآلاف من جمهوره.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة ..فيديو وصور

في زيارتها الأولى .. نادين نسيب نجيم تتألق على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة

محمد حماقي يحتفل بألبومه الجديد "يا فاتني" مع طلاب الجامعة البريطانية.. صور

يحيى وميرا وآية وجومانة.. فريق عمل قناة On E يبهر ضيوف الجونة بتغطيته المميزة

فيديو

فيديوجراف.. بعد 4 أيام.. كشف لغز ميكروباص الساحل

فيديو جراف.. العريس.. أجواء اسطورية في فرح أفشة.. تفاصيل

في عيد القوات الجوية.. شاهد الطائرات العسكرية الأكثر تطورا في مصر

رنا سماحة تكشف تفاصيل أغنية مولودها الأول | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: إبحث عنها ….!!

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ