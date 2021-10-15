حبس عاطل بتهمة حيازة الأسلحة النارية في القليوبية

أمرت نيابة قليوب فى القليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة الأسلحة النارية والذخيرة ، كما أمرت النيابة العامة بالقليوبية التحفظ على المضبوطات.

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ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية وذخائر في القليوبية

وكانت المعلومات قد وردت لرئيس مباحث مركز شرطة قليوب في القليوبية تفيد بقيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة المركز بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

على الفور، تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم أثناء تواجده بالمنطقة محل سكنه وبحوزته 5 فرد محلي و3 طبنجات محدثة صوت وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة واحيل المتهم للنيابة فامرت بحبسه وتولت التحقيق.