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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: حملة غسيل للأرصفة والجداريات بالمدخل الشمالي

صدى البلد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم شن عدة حملات نظافة ورفع كفاءة للميادين والشوارع الرئيسية والفرعية لخلق بيئة نظيفة للمواطنين وذلك في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل والتأكيد علي الواجهة الحضارية المميزة للمحافظة لافتًا إلى تنفيذ حملة لنطافة وغسيل الأرصفة والشوارع بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط بإستخدام سيارات ومعدات وحدة الانقاذ السريع وجهاز النظافة والتجميل ومنها سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة ورفع القمامة والمخلفات وسيارات غسيل الشوارع.

 

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وكان محافظ أسيوط قد كلف وحدة الانقاذ السريع بالتنسيق مع جهاز التجميل والنظافة ورؤساء المراكز والأحياء لشن حملات نظافة مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والحيوية ورفع كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات وغسيل الشوارع والأرصفة لافتا إلى أن المحافظة تولى ملف النظافة اهتمامًا بالغًا موجهًا جميع رؤساء الوحدات المحلية بتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين والعمل دائمًا على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضارى الذى يليق بها.


ومن جانبه أوضح خالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع إنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة استهدفت الأرصفة والطريق بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط بالتنسيق بين الوحدة وجهاز النظافة والتجميل حيث تم الدفع بسيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة وعمال النظافة لرفع المخلفات من الطريق وجوانبه فضلًا عن سيارات النافوري لغسل الجدارية المتواجدة بالمدخل والأرضية والحوائط مشيرًا إلى استمرار تنفيذ خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة وخلق بيئة حضارية للمواطنين.

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