طريقة تحضير صينية بطاطس بالفراخ بدون طماطم بأسهل الخطوات

طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ بدون طماطم تعتبر من أكثر الوصفات التي يعشق تناولها الكبار و الصغار مما يدفع العديد من ربات المنزل على إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتها نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ.

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ بدون طماطم في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات.

مقادير صينية بطاطس بالفراخ بدون طماطم

بطاطس

فراخ متقطعة ٦ قطع

بصل

ثوم

ملح وفلفل

قرفة

زعتر فريش

حبهان بودرة

عصير ليمون )حسب الرغبة

طريقة تحضير صينية بطاطس بالفراخ بدون طماطم



- قطعي بصلتين شرائح رفيعة وصغيرة

-تبلي البصل بالملح والفلفل ،حبهان بودرة ،ثوم ،قرفة ،عصير ليمون

- ضيفي زعتر فريش بعيدانه وقلبي كل المكونات جيدا

- احضري وعاء وضعي فيه البطاطس في القاع

- ثم ضيفي عليه كمية صغيرة من التتبيلة وقلبيهم جيدا

- ثم قومي بتتبيل الدجاج بنفس التتبيلة ثم ضيفي الدجاج على البطاطس واضيفي الباقي من الالتتبيلة على الوجه

- ثم ضعي كوب من الكريمة على الوجه

- ادخليها الفرن لمدة 50 دقيقة او الى ان ينضج الدجاج (وقدميها ساخنة )

مقادير صينية بطاطس بالفراخ بدون طماطم

تبحث الكثير من ربات المنزل على مقادير صينية بطاطس بالفراخ بدون طماطم، فهي من الأطباق الرئيسية التي يحرص العديد على إعدادها و تناولها من حين لأخر.



قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف مقادير صينية بطاطس بالفراخ بدون طماطم و التي كانت:

بطاطس

دجاج

جزر

بصل

ثوم

كرفس

كرات

ملح

فلفل أسود

بهارات

كمون

جنزبيل

حبهان

ورق لورا

مستكة

مرقة دجاج

زبدة

طريقة تحضير صينية بطاطس بالدجاج

- يفرم البصل و الجزر و الكرفس فى الكبة مع الثوم

- يضاف ملح وفلفل و توابل مشكلة مع الكمون ثم يضاف الطماطم و يفرموا مرة اخرى

- يتبل الدجاج بالخليط ثم تحشى به من الداخل ثم تشوح الدجاج فى الزبدة حتى تحمر

- تقطع البطاطس حلقات و تحمر نصف تحميرة فى الزيت

- يشوح البصل شرائح مع زبدة مكان الدجاجه بعد ان تحمر و ترفع فى صينية الفرن مع ملح وفلفل و زعتر و حبهان ولورى و مستكه و زعتر مع كمون و بهارات و مكعب مرقة

-يفرم باقى الكرفس و الجزر و الكرات و الثوم مع جنزبيل و فلفل حار و يشوح مع الخليط السابق

- تضاف البطاطس الى الطاسة مع باقى المكونات و القليل من الماء و يترك الخليط على النار حتى يغلى

- يرفع الخليط مع الدجاج فى الصينية و تدخل الفرن حتى تكتمل النضج ثم يقدم

بالخطوات طريقة تحضير صينية بطاطس بالفراخ بدون طماطم



نقدم لكم من خلال هذا التقرير بالخطوات طريقة تحضير صينية بطاطس بالفراخ بدون طماطم على طريقة الشيف نورهان ميشيل مقدمة برنامج حكاوي المشاوي على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير صينية بطاطس بالفراخ بدون طماطم



دجاجة مقطعة 8 قطع

التتبيلة

ملح وفلفل

زعتر

بصلة مفرومة

عصير ليمون

زيت

للبطاطس

6 بطاطس

التتبيلة

ملح وفلفل

بودرة بصل

بودرة ثوم

زيت

زعتر

بابريكا

ورق لورا

احتياجات أخرى

ربع كوب كريمة لباني

1 عود قرفة

مرق دجاج

للتقديم

أرز بالشعرية

طريقة تحضير صينية بطاطس بالدجاج بدون فرن



- تخلط مكونات التتبيلة ثم تتبل بها قطع الدجاج وتشوى على الجريل.

- تخلط مكونات البطاطس ثم تسوى على النار.

-يضاف المرق للبطاطس وعود القرفة وتترك حتى الغليان.

- تضاف الكريمة وتقلب مع المحتوى لمدة دقيقتين.

-يضاف الدجاج وتترك على النار حتى تمام النضج ثم تقدم بالهنا مع الأرز بالشعرية.

