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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. فتح باب تلقي طلبات المرشحين في انتخابات الأهلي

الأهلي
الأهلي

يبدأ النادي الأهلي اليوم، السبت، في تلقي طلبات المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة الجديد الذي يقود النادي لمدة أربع سنوات مقبلة 2021-2025. 

 

ووجه مجلس الإدارة الحالي، الدعوة للأعضاء العاملين المُسجلين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية، والذين لهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية للاجتماع يوم الخميس الموافق 25 ـ 11 ـ 2021 (اجتماع أول)، ويوم الجمعة الموافق 26 ـ 11 ـ 2021  (اجتماع آخر)، بمقر النادي بالجزيرة  لإنتخاب مجلس إدارة جديد.

 

كما سيقوم أعضاء الجمعية العمومسة بالتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوّضًا في سلطات الجمعية العمومية، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30 ـ 6 ـ 2021 عن الفترة من 1ـ 7 ـ 2020 حتى 30 ـ 6 ـ2021، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات وإعتماد الميزانية والحساب الختامي وإنتخاب مجلس غدارة جديد للدورة 2021 ـ2025.

 

وسوف يتم فتح باب تلقي طلبات الترشيح اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع تستمر حتى الجمعة المقبل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، ولمدة ثماني ساعات يومياً، فيما عدا اليوم الأخير فيمتد التقديم حتى الساعة السابعة مساءً.

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