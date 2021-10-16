هنعمل إيه؟.. الرئيس السيسي يروي موقفا تعرض له بسبب القمامة بالشوارع

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي : إن تكلفة إزالة المخلفات في المناطق السكنية والمحلات التجارية في مصر ، يصل لـ 800 مليون جنيه ، متابعا : " دي القاهرة وحدها لما جينا نتكلم مع الشركات عشان حي غرب وشرق بس مش كل القاهرة .. أما القاهرة كلها ممكن التكلفة توصل لـ 2.5 مليار جنيه وده نتيجة إننا معندناش نظام في المباني " .



وأردف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بافتتاح مناطق سكنية بديلة للمناطق غير الآمنة بمنطقة السادس من أكتوبر : تعونكم معانا كمواطنين في تقليل فرص المخلفات دي .. أو حتى أننا ندخل في المنظومة بسرعة ، متابعا : " كنت ماشي في محور العصار وبنزل أشوف لوحدي من غير حد لقيت الناس كلها راميه المخلفات في نص الشارع .. ولما حطينا عربات قمامة صغيرة رفضت العربيات اللي بتركن أنها تكون جمبها ".

وأكمل : هنعمل أيه ؟ .. وبالمناسبة حجم المخلفات اللي محتاج يتشال 40 مليون طن ".