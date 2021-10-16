محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام الحرس الوطني في انطلاق دوري أبطال إفريقيا

تتجه |أنظار جماهير فريق الأهلي مساء اليوم السبت 16 -10 -2021 لمتابعه مباراة الفريق امام الحرس الوطني في ذهاب دور الـ 32 من دوري ابطال افريقيا .

وتقام مباراة الأهلي في تمام الساعه الخامسه والنصف مساء بتوقيت القاهره وتذاع عبر قناة “ اون تايم سبورت ”.

ومن المتوقع ان يدفع بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني (أكرم توفيق).

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي.

الوسط الهجومي: محمود عبدالمنعم "كهربا" – عمرو السولية (محمد محمود) – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

أسباب صعوبة مباراة الأهلي

وتبرز صعوبة مباراة الأهلي التي تقام علي استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في عدم أمور لعل على رأسها حالة عدم الإستقرار التي يعيشها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ما بين مطالب البعض بفسخ التعاقد ورحيله بجانب إهتزاز الثقة بينه وبين إدارة النادي والجماهير عقب فقدان بطولتي الدوري والسوبر المحلي بجانب تسريباته حول الضغوط لتمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

كما أن منافس الأهلي نفسه وهو الحرس الوطني يزيد من صعوبة المباراة كونه منافس غامض للغاية ولم يتثني للجهاز الفني سوي متابعة مباراتين فقط أمام لو ماسيجير البوروندي في الدور التمهيدي للبطولة ذاتها ، وتمثل الغيابات لدي الأهلي نقطة ثالثة تزيد من صعوبة المواجهة خاصة لعدم قيد السداسي الجديد وهم بيرسي تاو ولويس ميكسيوني وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر وكريم فؤاد وحسام حسن بجانب غياب محمد مجدي أفشه لحصوله علي أجازة حفل الزفاف وإصابة محمد الشناوي ومحمود متولي ومحمود وحيد وإستبعاد فني لصلاح محسن وحسين الشحات.

ورغم كل الصعوبات ، لكن الجهاز الفني للفريق يرغب في أن يتكون ضربة البداية قوية نحو حصد اللقب الحادي عشر لدوري الأبطال الأفريقي والثالثة على التوالي تحت القيادة الفنية للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي تعهد بالقتال والسعي لحصد اللقب القاري.

وكان الفريق قد وصل في ساعة متأخرة من مساء الخميس الي العاصمة نيامي في بعثة ترأسها سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ومعه 19 لاعباً فقط، وخاض الفريق الأحمر مراناً وحيداً أمس علي ملعب المباراة حيث لم تزيد مدته عن الساعه وأظهر ان موسيماني لا يزال يفاضل بين طريقتين سيلعب بهما أولها ثلاثي دفاعي في وسط الملعب أو الدفع بوليد سليمان أو محمد محمود بديلاً لمحمد مجدي افشه .

وسكيون التشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمي ومعه أكرم توفيق وبدر بانون وايمن أشرف وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد محمود ( اليو ديانج) ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف .

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة رئيس البعثة أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم وهي مواجهة ليست سهله كما يتصور البعض، لكنها تتطلب تركيزا ومجهودا كبيرا من جميع اللاعبين لتحقيق النتيجة الإيجابية التي ينتظرها الجميع قبل مباراة العودة، وقال أن الجهاز الفني عكف على دراسة المنافس خلال الأيام الماضية؛ للاطلاع على نقاط القوة والضعف في صفوفه واختيار الطريقة الأمثل لمواجهته خلال المباراة.