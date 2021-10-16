بتكلفة 60 مليار جنيه.. العاصمة الإدارية تنتهي من تدشين الحى الحكومى بالكامل

أكد اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل مشروع استثمارى بالدرجة الأولى ويعد أضخم مشروعات الدولة فى الفترة الحالية ويحظى باهتمام كبير لإنجازه وفقا للبرامج الزمنية المستهدفة.

وأضاف عابدين فى تصريحات تليفزيونية، أن مشروع العاصمة لم يعتمد على مليما واحدا من ميزانية الدولة، واستطاع أن يحقق إيرادات ضخمة ويحقق نقلة نوعية وطفرة حقيقية على مستوى الإنشاءات والتقدم فى التعمير.



وأشار عابدين إلى إنتهاء شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من تدشين الحى الحكومى بالكامل بالاعتماد على ميزانية الشركة وبتكلفة بلغت 60 مليار جنيه .

وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية قامت بإنجاز مشروعات ضخمة على مستوى الطرق والبنية التحتية المتكاملة والمرافق، وبدأت بعدها الشركة فى تسعير متر الأراضى بالعاصمة والذى بدأ من 5 آلاف جنيه للمتر، ويصل الآن لنحو 43 ألف جنيه للمتر فى مشروعات الأبراج الاستثمارية الكبرى.