ربنا يحميك.. سيف زاهر يشيد بمهارات محمد صلاح بعد التألق أمام واتفورد

أشاد الاعلامي سيف زاهر بالنجم محمد صلاح، لاعب ليفربول، عقب الهدف الخرافي الذي سجله في مرمى فريق واتفورد ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



وكتب سيف زاهر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "‏‏عظيم يا صلاح ربنا يحميك".



وسجل محمد صلاح، هدفا عالميا في شباك واتفورد حيث تلاعب بـ 4 مدافعين داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة بطريقة رائعة على يمين الحارس في الدقيقة 54.

وقال محمد صلاح في تصريحات صحفية عقب مباراة ليفربول وواتفورد: “لا أعرف ما إذا كان الهدف أفضل من هدفي في مانشستر سيتي قبل فترة التوقف الدولي”.

وقال صلاح: “لا أعرف أيهما أفضل، هدفي أمام واتفورد، أم هدفي ضد مانشستر سيتي”.

وتابع محمد صلاح: “أعتقد أن جميع أهداف مباراة اليوم مهمة للغاية، سجل فرمينيو ثلاثية رائعة، وسجل ساديو هدفًا رائعًا”.

وأضاف صلاح: “أحاول فقط تقديم 100 % من مجهودي، لمساعدة الفريق، أشعر بالثقة في الوقت الحالي، وأحرز الأهداف لمساعدة الفريق في الدوري الإنجليزي”.

واختتم: "آمل أن نتمكن من الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، من المهم لناد مثل ليفربول أن يقاتل من أجل كل شيء.