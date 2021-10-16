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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتقدم على بيرنلي بهدف في الشوط الأول

فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي

تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره بيرنلي بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

جاء هدف مانشستر سيتي الوحيد عن طريق برنادو سيلفا، في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

 

وشهد تشكيل مانشستر سيتي الأساسي لمواجهة بيرنلي، تواجد النجم الجزائري رياض محرز.

 

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: ستيفن

خط الدفاع:  كانسيلو - أكي - ستونز -  لابورت.

خط الوسط: برنادو سيلفا -  رودري - كيفين دي بورين.

خط الهجوم: فيل فودين -  رحيم ستيرلينج  - رياض محرز.

 

ترتيب مانشستر سيتي وبيرنلي:

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الـ 18 برصيد 3 نقاط.

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