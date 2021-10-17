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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على فوائد الخوخ للبشرة

صدى البلد

قدمت الدكتورة الصيدلانية اية صقر ، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، من فوائد الخوخ للوجه.

فوائد الخوخ للوجه..

-  المساعدة على القضاء على التجاعيد، وترهلات الوجه؛ بسبب احتوائه على فيتامين ج، ومضادات الأكسدة الفلافينويد. ترطيب البشرة.

-  منح الوجه النضارة والحيوية.

-  تقشير الوجه بشكل طبيعي.

-  معالجة الهالات السوداء.

-  تفتيح لون البشرة.

-  حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

-  زيادة إنتاج الكولاجين الذي يمنح الوجه النضارة والصحة الطبيعية.

- ترميم أنسجة الجلد، وحمايتها من التلف، والإصابة بالالتهابات المتعددة؛ وذلك بسبب غنى الخوخ بالبروتينات اللازمة لذلك.


 

من وصفات الخوخ للوجه ما يلي :-


 · الخوخ والزبادي لتفتيح البشرة :-


 المكوّنات: ثمرة من الخوخ. ملعقتان صغيرتان من الزبادي.

طريقة الاستخدام: إزالة نواة ثمرة الخوخ. هرس الخوخ جيداً. إضافة الزبادي إلى مهروس الخوخ ثمّ خلطهما جيداً، مع ملاحظة أنّ الخليط يجب أن يكون متماسكاً ولزجاً يسمح بتوزيعه على الوجه، وفي حال كان الخليط شديد التماسك، يمكن إضافة المزيد من الزبادي إليه. تطبيقالخليط على البشرة، مع ضرورة تجنُّب منطقة محيط العينين. ترك الخليط على البشرة لمدة تتراوح بين ثلاثين دقيقة إلى ساعة. غسل الوجهبالماء الدافئ ثمّ بالماء البارد.


 · الخوخ المسلوق لتقليل النمش :

المكوّنات: حبة من الخوخ. ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. ملعقة كبيرة من الشوفان.

طريقة الاستخدام: سلق ثمرة الخوخ في الماء. هرس الخوخ جيداً بعد سلقه. خلط الخوخ المهروس، مع العسل الأبيض، والشوفان جيداً. توزيع الخليط على الوجه، ثمّ تركه لمدة عشر دقائق. غسل الوجه بالماء الفاتر.

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