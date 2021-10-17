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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقل "عزبة أبو قرن " مستمر .. محافظة القاهرة تعلن خلوها من المناطق غير الآمنة | شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال اللواء إبراهيم عوض ، المتحدث باسم محافظة القاهرة ، إن المحافظة تسير مع خطة الدولة المصرية منذ عام 2014 ؛ لإنهاء ظاهرة المناطق غير الآمنة ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والقوات المسلحة ، ووضع خطة بنقل جميع تلك المناطق وتسكين أهلها في مناطق أكثر أمنا .

وأضاف اللواء إبراهيم عوض ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، أن منطقة الأسمرات استقبلت أهالي مناطق " أبو السعود " و " بقر البقرة " ، إلى جانب مناطق أخرى تم نقل أهلها إلى مدينة " المحروسة " و " أهالينا "، مشيرا إلى أنه جاري العمل على عزبة " أبو قرن " بمصر القديمة " بحوالي 4050 أسرة مصرية وتسكينهم في مناطق أخرى أمنه .

وأوضح " عوض " أن عمليه نقل الأهالي تتم من خلال الحصر لعدد الشقق والمحلات التجارية ، ومن بعد ذلك يتم عمل تجهيز للإخلاء ، والتعامل مع مخاوف الأهالي يتم من خلال نقل بعض الأسر لتطمين باقي الأهالي ، متابعا : " بنلاقي وأحنا بنشتغل ناس عاوزة تجري على الأماكن اللي بننقلهم ليها " .

ولفت " عوض " إلى أنه تمت مراعاة تطوير المناطق التراثية مثل " روضة السيدة زينب " بنفس الطابع المعماري لها ، موضحا أن كل مدينة جديدة لها طابع معين ومدينة " الأسمرات " تختلف عن " معا " .

وتابع : نقلنا 2044 أسرة من عزبة " أبو قرن " ، حتى الأن " بحوالي نصف عدد الأهالي ، وخلال شهر سيتم الانتهاء من نقل جميع الأهالي ، معقبا : " معندناش كده أماكن غير خطرة ". 

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