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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بمناسبة المولد النبوي الشريف

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استهل  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  كلمته بتهنئة الشعب المصري والأمة العربية بمناسبة المولد النبوي الشريف ووجه الرئيس تحية خاصة للدكتور أحمد عمر هاشم.


وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن النبي أشرف خلق الله وسيد المرسلين وهو الرحمة التي أرسلها رب العزة للعالمين الشاهد والمبشر والنذير والداعي إلى الله والسراج المنير إنه الحبيب المصطفى الذي بعثه الله عز وجل ليغير وجه الدنيا بأثرها وليخرج الأمة من الظلمات إلى النور وينشر أسمى القيم الإنسانية في شتى يقاع الأرض ويدعو إلى العدل والخير.


وأضاف الرئيس، أن النبي الكريم قد رفع من قيمة العلم والمعرفة، حيث كانت أولى الآيات التي نزل الوحي الشريف هى "أقرأ" وذلك إعلاءً للشأن العلم والعلماء وتقديرًا لأهمية التدبر وصولا إلى العلم والفهم الصحيح لكل أمور الحياة ، حيث دعانا الله إلى إعمال نعمة العقل الغالية والفريدة  في البحث والتأمل في ملكوت السماوات والأرض ودائماً ما نشد على أهمية قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين التي ستظل من أولويات المرحلة.

 

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بقاعة المنارة بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

 

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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