بأسعار رمزية للباحثين والطلاب.. جامعة الأزهر تقيم المعرض السنوي للكتاب الأربعاء

تقيم جامعة الأزهر معرضها السنوي للكتاب بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بداية من الأربعاء المقبل، ويستمر خلال الفترة من ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢١ إلى ٤/ ١١/ ٢٠٢١م، في إطار نشاطها العلمي والثقافي الذي تحرص عليه مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

يقام المعرض بالتنسيق والتعاون مع الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، والدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، ويقام في مقر المكتبة المركزية بحرم الجامعة بمدينة نصر؛ بهدف تيسير الحصول على أمهات الكتب وإصدارات الهيئة العامة للكتاب بأسعار مخفضة ورمزية للطلاب والباحثين.

يأتي المعرض الذي تحرص إدارة الجامعة على انعقاده سنويًّا في إطار التعاون المثمر بين الجامعة ووزارة الثقافة والهيئة العامة المصرية للكتاب؛ لخلق حالة من الثراء الثقافي والمعرفي لدى طلاب الجامعة وطالباتها، بما يدعم قدرتهم على التفكير والإبداع، وتحصيل العلوم المختلفة، وتأهيلهم بالوعي والثقافة وحب الوطن؛ للإسهام بشكل إيجابي في المجتمع.