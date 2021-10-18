أخبار التوك شو| تفاصيل عودة الجماهير إلى المدرجات.. البترول تحسم الجدل بشأن إلغاء بنزين 80

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

رئيس «شباب النواب» يفتح النار على اتحاد الكرة: أهدر 20 مليون جنيه



قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن التعيينات بالمجاملات وإهدار المال العام تجاوز الـ 20 مليون جنيه باتحاد الكرة.

رابطة الأندية تكشف تفاصيل عودة الجماهير إلى المدرجات.. فيديو



كشف النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، تفاصيل عودة الجماهير للمدرجات مرة أخري، قائلا:" شركة تذكرتي أتاحت بالأمس التسجيل على الـ fan id، وسيتم فتح حجز تذاكر الحضور للمباراة بمعدل 2000 مشجع لكل نادي بشرط الحصول على لقاح كورونا.

أحمد موسى يكشف تفاصيل توزيع أول وجبات مدرسية في المنوفية



وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد “:”الوجبات التي تقدم للطلاب علي أعلي مستوي وبها كافة العناصر الغذائية”.

الأوقاف: الغلق والفتح الخاص بالمساجد بقرار من لجنة أزمة كورونا|فيديو



قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن الوزارة تلقت مطالبات عدة من جموع الشعب لفتح دورات المياه الملحقة بالمساجد وعودة الأمور لطبيعتها فيها، منوهًا إلى أن المساجد توقفت للمرة الأولى شهر مارس لعام 2020.

حلقات وسيطة.. وزير الزراعة: ضخ دواجن وبيض بأسعار مناسبة لضبط الأسواق



أكد الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن معدلات أسعار السلع الاستراتيجية والأعلاف زادت، بسبب زيادة تكاليف الشحن والنقل، مضيفا: "يجب أن نركز على نقطة التعادل، فلا يجب أن نبيع سلعة بأقل من تكلفتها، وبالتالي يخرج المنتج من السوق، وبالتالي يحدث زيادة التكلفة في الدورة اللاحقة".

كيف سيتم التعرف على الموظفين والمواطنين الحاصلين على لقاح كورونا؟.. الحكومة تجيب



رد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء على سؤال، “ من المحتمل حدوث تعطيل وتكدس أمام المقار الحكومية لإثبات تلقي الموظفين المواطنين اللقاح الخاص بفيروس كورونا” وقال: " الجهات الأمنية على البوابات ستطلع على كارت ما يثبت تلقيه اللقاح مرة واحدة ويتم إدراجها على السيستم لمرة واحدة ولن تبرز يومياً لحظة دخول العمل.. والبطاقة التي تثبت الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح إحدى الطرق ضمن ثلاثة طرق وسيكون هناك جهاز بيد موظف الأمن يستطيع من خلاله التثبت من تلقي الموظف اللقاح ولن تتغير البيانات مع تغير موظفي الأمن".

البترول تحسم الجدل بشأن إلغاء بنزين 80



كشف المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، حقيقة ما تردد عن الغاء بنزين 80.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد،: "وزير البترول المهندس طارق الملا لم يتطرق لإلغاء بنزين 80 اليوم".

أحمد عمر هاشم يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس خلال احتفال مولد النبوي



قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للعلماء ، خلال احتفالية المولد النبوي، لأنهم يقومون بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وكان رئيس الجمهورية ينشد من جميع الدوائر العلمية والدوائر الإسلامية والمؤسسات الدينية أن تضاعف الجهود لبناء وعي يسلم المجتمع فيه من الفكر الظلامي يهدد الأمن والاستقرار.

رئيس رابطة الأندية المصرية يكشف طرق الحصول على التذاكر لدخول المباريات



قال النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، إنه سيتم إعلان جدول مسابقة الدوري غدا لـ 8 أسابيع

توقعات بزيادة أسعار السلع.. 120 ألف طن استهلاك المصريين من زيت الطعام شهريا



أكد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن استهلاك المصريين من زيت الطعام يصل لـ 120 ألف طن شهريا.

رئيس المحكمة الدستورية يكشف كواليس لقاء الرئيس بالمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية



قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن يوم لقاء الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية كان تاريخي، مؤكدا أن هذا اليوم تتضح أهميته من مخرجات الاجتماع، ومنها تحديد يوم موحد أو عيد موحد للقضاء المصري، وبدأ تفعيل العنصر النسائي بالتعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة .