تعرف على أفضل 13 نوعا من الأغذية مضادة للالتهابات

قدمت الدكتورة سهام سوقية، خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتهاالرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،أفضل 13 نوعل منالأغذية مضادة للالتهابات.
أفضل 13 نوعا من الأغذية مضادة للالتهابات.
1- التوت والفراولة
يوفر التوت والفراولة مضادات الاكسدة المعروفة بإسم الأنثوسيانين تقلل هذه المركبات الالتهابات وتعزز المناعة وتقلل خطر الاصابة بامراضالقلب .
2- الاسماك :
تحتوي الاسماك على كميات عالية من أحماض اوميغا 3 والتي لها تأثيرات مضادة للالتهابات .
3- البروكلي :
يعتبر البروكلي من أفضل مصادر السلفورافان وهو أحد مضادات الأكسدة ذات التأثيرات القوية المضادة للالتهابات.
4- الافوكادو :
يقدم الأفوكادو العديد من المركبات المفيدة التي تحمي من الالتهاب وقد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.
5- الشاي الاخضر :
يقلل محتوى EGCG العالي في الشاي الأخضر من الالتهابات ( وهو مركب نباتي ) ويحمي خلاياك من التلف الذي قد يؤدي إلى الإصابةبالأمراض.
6- الفلفل :
الفلفل الحار والفلفل الحلو غنيان بالكيرسيتين وحمض سينابيك وحمض الفيروليك ومضادات الأكسدة الأخرى ذات التأثيرات القوية المضادةللالتهابات.
7- الفطر :
تحتوي بعض أنواع الفطر الصالح للأكل على مركبات قد تقلل الالتهابوقد يساعدك تناولها نيئة أو مطبوخة قليلاً على جني إمكاناتها الكاملةالمضادة للالتهابات.
8- العنب :
يمكن للعديد من المركبات النباتية الموجودة في العنب مثل ( ريسفيراترول ) أن تقلل الالتهاب. قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بعدة أمراض.
9- الكركم
يحتوي الكركم على مركب قوي مضاد للالتهابات يسمى الكركمين. يمكن أن يؤدي تناول الفلفل الأسود مع الكركم إلى تعزيز امتصاصالكركمين بشكل كبير.
10- زيت الزيتون
يوفر زيت الزيتون البكر الممتاز فوائد قوية مضادة للالتهابات ، والتي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والحالات الصحيةالخطيرة الأخرى.
11- الشوكولاته الداكنة والكاكاو
يمكن أن يقلل الفلافانول الموجود في الشوكولاتة الداكنة والكاكاو من الالتهاب قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بعدة أمراض.
12- الطماطم :
تعتبر الطماطم مصدرًا ممتازًا لمادة اللايكوبين والتي قد تقلل الالتهاب وتحمي من السرطان.
13- الكرز :
يحتوي الكرز الحلو والحامض على مضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب وخطر الإصابة بالأمراض.