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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تعرف على أفضل 13 نوعا من الأغذية مضادة للالتهابات

صدى البلد

 

قدمت الدكتورة سهام سوقية، خبيرة التغذية العلاجية ، عبر  صفحتهاالرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،أفضل 13 نوعل منالأغذية مضادة للالتهابات.
 

أفضل 13 نوعا من الأغذية مضادة للالتهابات.


 

1- التوت والفراولة

يوفر التوت والفراولة مضادات الاكسدة المعروفة بإسم الأنثوسيانين تقلل هذه المركبات الالتهابات وتعزز المناعة وتقلل خطر الاصابة بامراضالقلب .

 

2- الاسماك :

تحتوي الاسماك على كميات عالية من أحماض اوميغا 3 والتي لها تأثيرات مضادة للالتهابات .


 

3- البروكلي :

يعتبر البروكلي من أفضل مصادر السلفورافان وهو أحد مضادات الأكسدة ذات التأثيرات القوية المضادة للالتهابات.


 

4- الافوكادو :

يقدم الأفوكادو العديد من المركبات المفيدة التي تحمي من الالتهاب وقد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.


 

5- الشاي الاخضر :

يقلل محتوى EGCG العالي في الشاي الأخضر  من الالتهابات ( وهو مركب نباتي ) ويحمي خلاياك من التلف الذي قد يؤدي إلى الإصابةبالأمراض.


 

6- الفلفل :

الفلفل الحار والفلفل الحلو غنيان بالكيرسيتين وحمض سينابيك وحمض الفيروليك ومضادات الأكسدة الأخرى ذات التأثيرات القوية المضادةللالتهابات.


 

7- الفطر :

تحتوي بعض أنواع الفطر الصالح للأكل على مركبات قد تقلل الالتهابوقد يساعدك تناولها نيئة أو مطبوخة قليلاً على جني إمكاناتها الكاملةالمضادة للالتهابات.


 

8- العنب :

يمكن للعديد من المركبات النباتية الموجودة في العنب مثل  ( ريسفيراترول  ) أن تقلل الالتهاب. قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بعدة أمراض.


 

9- الكركم

يحتوي الكركم على مركب قوي مضاد للالتهابات يسمى الكركمين. يمكن أن يؤدي تناول الفلفل الأسود مع الكركم إلى تعزيز امتصاصالكركمين بشكل كبير.
 

10- زيت الزيتون

يوفر زيت الزيتون البكر الممتاز فوائد قوية مضادة للالتهابات ، والتي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والحالات الصحيةالخطيرة الأخرى.


 


 

11-  الشوكولاته الداكنة والكاكاو

يمكن أن يقلل الفلافانول الموجود في الشوكولاتة الداكنة والكاكاو من الالتهاب قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بعدة أمراض.

 

12- الطماطم :

تعتبر الطماطم مصدرًا ممتازًا لمادة اللايكوبين والتي قد تقلل الالتهاب وتحمي من السرطان.


 

13- الكرز :

يحتوي الكرز الحلو والحامض على مضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب وخطر الإصابة بالأمراض.

تعرف على أفضل 13 نوع من الأغذية مضادة للالتهابات الالتهابات الاتهاب

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