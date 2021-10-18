تعرف على أفضل 13 نوعا من الأغذية مضادة للالتهابات

قدمت الدكتورة سهام سوقية، خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتهاالرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،أفضل 13 نوعل منالأغذية مضادة للالتهابات.



أفضل 13 نوعا من الأغذية مضادة للالتهابات.





1- التوت والفراولة

يوفر التوت والفراولة مضادات الاكسدة المعروفة بإسم الأنثوسيانين تقلل هذه المركبات الالتهابات وتعزز المناعة وتقلل خطر الاصابة بامراضالقلب .

2- الاسماك :

تحتوي الاسماك على كميات عالية من أحماض اوميغا 3 والتي لها تأثيرات مضادة للالتهابات .





3- البروكلي :

يعتبر البروكلي من أفضل مصادر السلفورافان وهو أحد مضادات الأكسدة ذات التأثيرات القوية المضادة للالتهابات.





4- الافوكادو :

يقدم الأفوكادو العديد من المركبات المفيدة التي تحمي من الالتهاب وقد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.





5- الشاي الاخضر :

يقلل محتوى EGCG العالي في الشاي الأخضر من الالتهابات ( وهو مركب نباتي ) ويحمي خلاياك من التلف الذي قد يؤدي إلى الإصابةبالأمراض.





6- الفلفل :

الفلفل الحار والفلفل الحلو غنيان بالكيرسيتين وحمض سينابيك وحمض الفيروليك ومضادات الأكسدة الأخرى ذات التأثيرات القوية المضادةللالتهابات.





7- الفطر :

تحتوي بعض أنواع الفطر الصالح للأكل على مركبات قد تقلل الالتهابوقد يساعدك تناولها نيئة أو مطبوخة قليلاً على جني إمكاناتها الكاملةالمضادة للالتهابات.





8- العنب :

يمكن للعديد من المركبات النباتية الموجودة في العنب مثل ( ريسفيراترول ) أن تقلل الالتهاب. قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بعدة أمراض.





9- الكركم

يحتوي الكركم على مركب قوي مضاد للالتهابات يسمى الكركمين. يمكن أن يؤدي تناول الفلفل الأسود مع الكركم إلى تعزيز امتصاصالكركمين بشكل كبير.



10- زيت الزيتون

يوفر زيت الزيتون البكر الممتاز فوائد قوية مضادة للالتهابات ، والتي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والحالات الصحيةالخطيرة الأخرى.









11- الشوكولاته الداكنة والكاكاو

يمكن أن يقلل الفلافانول الموجود في الشوكولاتة الداكنة والكاكاو من الالتهاب قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بعدة أمراض.

12- الطماطم :

تعتبر الطماطم مصدرًا ممتازًا لمادة اللايكوبين والتي قد تقلل الالتهاب وتحمي من السرطان.





13- الكرز :

يحتوي الكرز الحلو والحامض على مضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب وخطر الإصابة بالأمراض.