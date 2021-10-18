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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأطفال أكثر عرضة.. تعرف على أعراض الشيجيلا

اعراض الشيجيلا
اعراض الشيجيلا

داء الشيجيلا هو عدوى بكتيرية تصيب الجهاز الهضمي سببها مجموعة من البكتيريا تسمى الشيجيلا .

و الشيجيلا بكتيريا تنتقل عن طريق المياه والطعام الملوث، تفرز البكتيريا سمومًا تهيج الأمعاء ، مما يسبب الأعراض الأولية للإسهال .

وفقا ل (CDC) السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأنه يُبلغ حوالي 450.000 شخص في الولايات المتحدة عن إصابتهم بداء الشيجيلا كل عام، تتفاوت حدة الأعراض. 

الأطفال الصغار أكثر عرضة من الأطفال الأكبر سنًا والبالغين للإصابة بداء الشيجيلا، قد يكون هذا بسبب أن الأطفال الصغار يضعون أصابعهم في أفواههم في كثير من الأحيان ويكونون أكثر عرضة لابتلاع البكتيريا.

 

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أعراض الشيجيلا

وتعد نوبات الإسهال المائي المتكررة هي الأعراض الرئيسية لداء الشيجيلا، قد يحدث أيضًا تقلصات في البطن وغثيان وقيء، العديد من الأشخاص المصابين بداء الشيجيلا لديهم أيضًا دم أو مخاط في البراز ، وقد يصابون بالحمى.

أعراض تبدأ عادة في غضون يوم إلى يومين من ملامسة الشيجيلا في بعض الحالات ، قد تظهر أعراض العدوى في أقل من 12 ساعة.

عادة ما يستمر الإسهال وعلامات داء الشيجيلا الأخرى بينهما 5-7 أيام، وقد لا تتطلب العدوى الخفيفة التي تستمر يومين علاجًا.

كما لا يزال من الممكن أن تتواجد بكتيريا الشيجيلا في البراز لأسابيع بعد اختفاء الأعراض، هذا يعني أنه من المحتمل أن تنشر العدوى للآخرين لعدة أسابيع ، على الرغم من شعورك بالتحسن.

المصدر healthline

 

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