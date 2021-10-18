وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية بمدينة العاشر من رمضان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية بعدة مناطق بمدينة العاشر من رمضان، مؤكداً حرص الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان وأجهزتها التابعة، للعمل على توفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل بمختلف المناطق بالجمهورية.

وأضاف وزير الإسكان، أن مدينة العاشر من رمضان تضم حوالي 58720 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل مقسمة على 4 مراحل بمناطق مختلفة بالمدينة، موضحاً أنه تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 52360 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين، وجارٍ تنفيذ 6360 وحدة سكنية، وجارٍ إسناد تنفيذ 5352 وحدة سكنية، كما تم تخطيط تنفيذ 11268 وحدة سكنية أخرى بالمشروع بمساحات 75 مترا و90 متراً .

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه بالنسبة لمشروع دار مصر بمدينة العاشر من رمضان، فيضم 4632 وحدة سكنية بالمرحلتين الأولى والثانية تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل، وتم حتى الآن تسليم 2100 وحدة سكنية بالمشروع، بجانب تنفيذ عدة مشروعات للمرافق بعددٍ من المواقع بالمشروع، وبها (طرق – شبكات مياه وصرف وكهرباء وغاز واتصالات – مصاعد) لعدد من العمارات بمنطقتي شرق وغرب منطقة المال والأعمال بالمدينة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، دفع العمل بالمشروعات السكنية الجاري تنفيذها بالمدينة لتلبية الطلب على السكن الملائم بها، مشيراً إلى ان مدينة العاشر من رمضان تضم قلعة صناعية رائدة في عدة مجالات، مما يتطلب توفير الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين بالقرب من محال عملهم أو المستثمرين، لإمكانية مباشرة أعمالهم بشكل ميسر.

من جانبه، قال المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه بالنسبة للمشروعات الخدمية التي تم وجارٍ تنفيذها بالمدينة، فهي تشمل 115 مشروعاً خدميا عبارة عن (40 مدرسة - 24 حضانة – 18 مركزا طبيا – 19 سوقاً تجارية – 4 نوادٍ رياضية – 4 ملاعب ثلاثية - محطة أتوبيسات – إدارة مرور – قسم شرطة ثالث – قسم شرطة رابع – شهر عقاري )، مؤكداً مواصلة الجهاز تنفيذ المشروعات الخدمية، لتلبية احتياجات المواطنين بالمدينة والعمل علي توفير سبل الراحة لمرتادي مدينة العاشر من رمضان وقاطنيها.

وأضاف المهندس أحمد عمران أحمد، أنه بالنسبة لمشروعات المرافق بمناطق سكن لكل المصريين، فقد تم الانتهاء من تنفيذ الطرق وشبكات المياه والصرف والغاز والاتصالات بالعديد من مواقع المشروع، كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الكهرباء والمياه والصرف والاتصالات والغاز، وجارٍ تنفيذ أعمال الطرق لـ188 عمارة بالمرحلة الثانية من المشروع.