بطرق مختلفة .. أفكار جديدة لاستغلال بواقي حلاوة المولد

فى كل عام تتبقى لدينا كمية من بواقي حلاوة المولد ولا ترغب النساء فى التخلص منها وإلقائها فى القمامة خاصة فى ظل ارتفاع أسعار حلوى المولد، وفي نفس الوقت لا تعرف طريقة جيدة يمكن استغلالها بها.

ونعرض لكم اليوم أكثر من طريقة يمكنك بها استغلال بواقي حلاوة المولد في صنع العديد من الأصناف الأخرى وبمذاق يرضي أفراد أسرتك

الطريقة الأولى لاستغلال بواقي حلاوة المولد

نقدم لكم طريقة عمل شيكولاتة بـ بواقي حلاوة المولد بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شيكولاتة بـ بواقي حلاوة المولد

فولية

بندقية

لوزية

سمسمية

فسدقية

مكسرات

نصف كيلو شيكولاتة غامقة

نصف كيلو شيكولاتة بيضاء



طريقة عمل شيكولاتة ببواقي حلاوة المولد

في إناء على نار هادئة ضعي الشيكولاتة الغامقة حتى تذوب تماما ، كررى نفس الأمر مع الشيكولاتة البيضاء ولكن فى إناء مختلف.

* احضري قطع حلاوة المولد الصغيرة أيا كان نوعها ثم اغمسي بعضها في الشوكولاتة الغامقة والآخر فى الشيكولاتة البيضاء بحيث تكون قد غطت الحلوى بالكامل أو نصفها.

* اتركي بواقي حلاوة المولد المغطاة بالشيكولاتة حتى تجف ثم تقدم باردة وبالهنا والشفا

طريقة ثانية لاستغلال بواقي حلاوة المولد

يمكن استخدام بواقي حلاوة المولد في صنع أصناف مختلفة تماما من الحلوى مثل وضع بواقي المكسرات مثل الفولية واللوزية والسمسمية داخل صينية البسبوسة أو الكنافة أو احتى إضافتها للمشروبات والعصائر التي يتم إضافة المكسرات والفول السوداني لها ولكن يجب فى هذه الحالة استخدام القطع الصغيرة جدا أو طحنها فى المطحنة الكهربائية كما يمكن استغلال بواقي حلوى المولد من الملبن فى حشو الكحك وباقي أنواع المخبوزات المختلفة مثل المنين وكعب الغزال .