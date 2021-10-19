تطهير مجرى وادي العريش من الزراعات

استعد مجلس مدينة العريش، شمال سيناء، لموسم الشتاء القادم بتطهير مجري وادي العريش من الزراعات ، تفاديًا لأي معوقات قد تحدث بسبب السيول أو الأمطار.

وقال اللواء ماجد محمد احمد ، رئيس المدينة ، أنه تم الدفع ، بلودر لتطهير مجري الوادي بطول ٤ كيلو متر من المصب علي البحر المتوسط وحتي الطريق الدائري وازاله العوائق والزراعات الموجودة به لتسهيل حركه المياه فى حال حدوث سيول.

التنسيق مسبقا

وقال ،أنه تم التنسيق مسبقا مع الجهات الأمنية وشرطة النجدة، وإبلاغ المزارعين بمجرى الوادي لرفع أمتعتهم، وهندسة كهرباء العريش لرفع وصلات الممارسة للمشتركين، كما تمت معاينة جسر الوادي وفتحات مرور المياه والكباري.

وأكد أنه تم التنبيه على سكان المنطقة على ضفتي جسر الوادي بعدم إلقاء القمامة ومخلفات البناء داخل مجرى الوادي لعدم إعاقة تدفق مياه السيول حال حدوثها .