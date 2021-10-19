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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا | إطلاق لاب توب MacBook Pro بمعالجات جديدة.. وسعر ومواصفات 3 AirPods

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 

بسعر رخيص.. آبل تعلن عن خدمة Apple Music Voice في تطبيقها للموسيقى

 

أعلنت شركة Apple آبل الأمريكية رسميا، في مؤتمرها المنعقد منذ قليل، عن خدمة اشتراك جديدة في تطبيقها للموسيقى  Apple Music، وهي خدمة Apple Music Voice  والتي تتيح أكثر من 90 مليون أغنية.

 

آبل تطلق مكبر الصوت الذكي   بألوان جديدة HomePod mini.. صور


في مؤتمرها الذى عقدته اليوم، أعلنت شركة Apple آبل الأمريكية رسميا، عن جهاز مكبر الصوت الذكي HomePod mini بألوان جديدة، حيث ظهر الجهاز بتصميم وألوان جديدة كليا.

 

رسميا.. إطلاق لاب توب MacBook Pro بمواصفات خارقة ومعالجات جديدة


في مفاجأة كبيرة لمستخدمي أجهزة اللاب توب MacBook Pro أعلنت شركة Apple آبل الأمريكية رسميا،  في مؤتمرها عن الجيل الجديد من أجهزة MacBook Pro التي تأتي بعدد من الترقيات الكبيرة ، مع الإعلان عن معالجاتها الجديدة ذات الأداء المذهل من تصنيع آبل نفسها.

 

آبل تعلن رسميا عن الجيل الثالث من سماعتها اللاسلكية AirPods ..سعر ومواصفات


أعلنت شركة Apple آبل الأمريكية رسميا، منذ قليل، عن الجيل الجديد من سماعتها اللاسلكية AirPods والتي تتميز بصوت مكاني وصوت نقى ، وعمر أطول للبطارية ، وتصميم جديد.

 

رسميا .. آبل تعلن معالجاتها الجديدة لأجهزة MacBook Pro


أعلنت شركة Apple آبل الأمريكية رسميا  في مؤتمرها الذى عقد اليوم، عن معالجاتها الجديدة لأجهزة اللاب توب  MacBook Pro والتى تم تصنيعها بواسطة شركة آبل نفسها، حيث تضم شريحتان M1 Pro و M1 Max .

 

تسريبات تكشف سعر هاتف Realme Q3s القادم من ريلمي


كشفت تسريبات جديدة سعر هاتف Realme Q3s الذي ستصدره شركة ريلمي الصينية خلال الأيام المقبلة، حيث سيأتي الهاتف بعدد من القدرات الكبرة منها الشاشة فائقة الجودة.  

 

يتحدى الكسر.. نوكيا تطلق رسميا هاتف Nokia XR20 في الأسواق العالمية


أعلنت شركة HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا إطلاق هاتف Nokia XR20 رسميا في الهند، وعدد من الأسواق على أن يتم إطلاقه عالميا خلال أيام، ومن المقرر أن يبدأ الطلب المسبق على الهاتف بعد غد 20 أكتوبر ، على أن تبدأ المبيعات في المتاجر 30 أكتوبر القادم.

 

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