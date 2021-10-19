إنطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك "حارس الجنوب ــ 1"

إنطلقت فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك " حارس الجنوب ــ 1 " والذى تجرى فعالياته حتى التاسع والعشرين من أكتوبر الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية وينفذ لأول مرة بين الجانبين بمشاركة عناصر من حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود.

وكان فى إستقبال الجانب السودانى قائد قوات حرس الحدود الذى ألقى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للعناصر المشاركة بالتدريب.

كما أعرب عن ترحيبه بالجانب السودانى فى بلدهم الثانى مصر ، متمنياً تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من التدريب الذى يمثل إضافة لقوات حرس الحدود المصرية والسودانية بما تمتلكه العناصر المشاركة للجانبين من خبرات متطورة فى مجال تأمين الحدود .

وتتضمن المرحلة الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين وتحقيق الدمج والتجانس بين القوات بهدف توحيد المفاهيم القتالية وصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين ؛ كذلك إقامة معرض للأسلحة والأجهزة والمعدات التى تستخدم حديثاً فى مجال حرس الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل .

يأتى التدريب "حارس الجنوب ــــ 1" فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكرى ، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية .