أبرزها سيارة على شكل طائرة وأخرى بزعانف.. أغرب 5 سيارات في العالم

يمتلئ تاريخ صناعة السيارات بمحاولات جريئة للخروج عن المألوف والخروج عن السائد وتقديم محركات مختلفة تماما في تصميمها الخارجي وطريقة عملها لدرجة أن مجرد رؤيتها تجعل السيارات التقليدية تبدو وكأن قد عفا عليها الزمن ومن أكثر السيارات غرابة حول العالم هي السيارات التي تم تقديمها كمفهوم ولم تطرح على نطاق جماهيري واسع، أما كلمة السر في غرابتها هي أنها لا تخضع للمفاهيم الرقابية واللوائح المنظمة للحكومات ولا تتقيد بمفاهيم العملية أو الظروف الاقتصادية وهو ما يجعل المصممين يبدعون لتقديم قطعة فنية وليست فقط مركبة للتنقل.

في السطور التالية ترصد "صدى البلد" أغرب 5 سيارات تم تقديمها في معرض المتحف العالي للفنون في بدءًا من نموذج بوجاتي الأولي لعام 1934 وحتى بورشه 918 الهجينة.

أولا: بوجاتي نوع 57S كوبيه Aerolithe

من إنتاج سنة 1934 وهي النموذج الأولي أو المفهوم للسيارة بوجاتي Type 57S التي قدمت في معرض باريس للسيارات عام 1935 ، بعد الكشف عنها بوجاتي قامت بتفكيكها لأجزاء لتدخل في صناعة طراز 57 التي تلتها. النموذج المعروض هو إعادة إنتاج تم بنائه في عام 2007 ، بناءً على المواصفات المسجلة، والصور الفوتوغرافية ، واللوحة الزيتية لمهندس بوجاتي.

بوجاتي

ثانيا: بورشه العنكبوت 918

تم إزاحة الستار عن سيارة بورشه 918 سبايدر الاختبارية في معرض جنيف للسيارات 2010 وهي النموذج الأولي لسيارة بورشه الهجينة المقدمة الآن، كان المفهوم بمثابة تطوير لسيارة Carrera GT التي سبقتها، من خلال تزويده بمحركات كهربائية مضافة على المحاور الأمامية والخلفية تنتج مجتمعة 218 حصانًا، وهو ما تم تقديمه في النموذج الهجين الحالي بالإضافة إلى محرك V8 سعة 3.4 لتر بقوة 500 حصان.

بورشه العنكبوت

ثالثا: لانشيا Stratos HF Zero

طورت شركة لانشيا مفهوم Stratos HF Zero وقدمته لأول مرة عام 1970 في معرض تورين الدولي للسيارات، وهو مفهوم مستوحى من سيارة الفيراري 512S ويأتي بطول 33 بوصة فقط ، كان المفهوم قصيرًا جدًا ، وكان على السائقين الدخول من خلال الزجاج الأمامي المفصلي، وبمحرك بقوة 115 حصان و1584 سي سي

لانشيا

رابعا: كرايسلر Streamline X "Gilda"

تم إنتاجها سنة 1955 وحصلت على اسمها من فيلم ريتا هيوارث إنتاج عام 1946. بعد التخلي عن فكرة تزويدها بمحرك التوربيني النفاث المخطط له ، قامت شركة Ghia الإيطالية بتجهيز Gilda بمحرك عادي سعة 1.5 لتر مخصص للرحلات، وأكثر ما يميزها هو تصميمها الذي سبق عصرها وأصبح علامة مميزة خاصة في تاريخ سيارات كرايسلر التوربينية، كما أن الزعانف في الجهة الخلفية تعد إشارة مميزة أنه صمم في الخمسينيات.

كرايسلر

خامسا: جنرال موتورز Firebird 1 XP-21

وهو من أغرب السيارات التي قد ترها في حياتك، الأداء لسيارة والشكل لطيارة، ويعد هذا التصميم الثوري في وقته هو أول نبؤة للدمج بين عالم السيارات وعالم الطائرات كما أنه مفهوم شبيه بالسيارات الخارقة الحالية، كانت جنرال موتورز Firebird I XP-21 من إنتاج 1953 مقاتلة نفاثة في الحقيقة، بأربع عجلات، وزعنفة ذيل، وقمرة قيادة فقاعية، وتم تدوير المحرك التوربيني بسرعة تصل إلى 26000 دورة في الدقيقة لتوليد قوة هائلة بالنسبة لهذا العصر تبلغ 370 حصانًا، وهي أول سيارة توربينية غازية يتم تصنيعها واختبارها على الإطلاق في الولايات المتحدة.