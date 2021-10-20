أخبار التوك شو| البحوث الفلكية: سجلنا تابعين لزلزال اليوم وننتظر الثالث..الصحة: تدشين تطبيق إلكتروني للحاصلين على لقاح كورونا

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نعرض لكم أبرزها :

قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن زلزال اليوم الذى شعر به المصريين سجل له تابعين آخرين واحد في الساعة العاشرة والنصف صباحا والثاني في الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يحدث تابع ثالث للزلزال ولكنها كلها أقل بكثير من الهزة الأساسية التي حدثت صباح اليوم.



قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن القمة الثلاثية التي استضافتها العاصمة اليونانية اليوم " أثينا " بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي، كانت في غاية في الأهمية كونها القمة التاسعة في مسيرة علاقات وطيدة رسخها الرئيس السيسي مع دول شرق المتوسط وشهدت توقيع عدد من مذكرات التعاون بين الدول الثلاث المهمة في مقدمتها الربط الكهربي العابر للحدود بين شبكات التوزيع الكهربائي في الدول الثلاث" .



علق اللواء مجدي عبد الحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، على ما يتم بين الجماعة الإرهابية المجرمة فى الفترة الأخيرة، وتحديدًا جبهة محمود حسين الهارب فى تركيا، وإبراهيم منير القائم بـ أعمال المرشد و المتواجد فى لندن.

أشاد الإعلامي أحمد موسى، باللاعب محمد صلاح بعد تسجيله هدف مساء اليوم في شباك أتليتكو مدريد.

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث بإسم وزارة الكهرباء، إن إتفاقية الربط الكهربي التي وقعت اليوم بين مصر واليونان وقبرص تعكس أن مصر تعيش واقعاً مشرف ومستقبل مشرق لقطاعي الطاقة والكهرباء بشكل خاص.

استقبل الإعلامي رامى رضوان، اللواء ممدوح عبد القادر مدير إدارة الحماية المدنية السابق، فى مداخلة هاتفية، وفى أثناء الترحيب قال اللواء ممدوح لـ رامي : "مساء النور يا أستاذ تامر" ليرد رامى رضوان " انا شوية عمرو وشوية تامر ودخل فى حالة ضحك على الهواء.



كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، حقيقة دخول سلالة كوفيد "22"، موضحًا أن نقطة الصفر لكورونا، ستبدأ حينما يرتفع عدد المتعافين عن عدد المصابين، مشيرًا لوجود 242 مليون مصاب بفيروس كورونا حول العالم الآن.



أكد الدكتور أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن قرار منع دخول المواطنين أي مقر حكومي بدون الحصول على لقاح كورونا بداية من 1 ديسمبر، يصب في صالح المواطن.



قال الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر ، إن الأصل في العلاقة الزوجية هو المودة والرحمة ، لافتا إلى أن الرسول عندما زوج ابنائه ضرب لنا أروع الأمثلة في البساطة.