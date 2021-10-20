عاجل
أخبار التوك شو| البحوث الفلكية: سجلنا تابعين لزلزال اليوم وننتظر الثالث..الصحة: تدشين تطبيق إلكتروني للحاصلين على لقاح كورونا نشرة المرأة والصحة: تيك توك يشكل خطرا على هذه الفئة من الفتيات.. بدانة الطفل ترفع خطر إصابته بالربو.. علامة تدل على انتشار السرطان سريعا الإمارات تبحث سبل تعزيز التدفق التجاري والاستثماري مع دول قارة أفريقيا قمر سيدنا النبي.. ابتهالات بصوت المنشد وليد هاني احتفالا بالمولد النبوي.. بث مباشر موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب لأغنيته جو البنات.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| البحوث الفلكية: سجلنا تابعين لزلزال اليوم وننتظر الثالث..الصحة: تدشين تطبيق إلكتروني للحاصلين على لقاح كورونا

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نعرض لكم أبرزها :

 

قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن زلزال اليوم الذى شعر به المصريين سجل له تابعين آخرين واحد في الساعة العاشرة والنصف صباحا والثاني في الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يحدث تابع ثالث للزلزال ولكنها كلها أقل بكثير من الهزة الأساسية التي حدثت صباح اليوم.


قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن القمة الثلاثية التي استضافتها العاصمة اليونانية اليوم " أثينا "  بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي،  كانت في غاية في الأهمية كونها القمة التاسعة في مسيرة علاقات وطيدة رسخها الرئيس السيسي  مع دول شرق المتوسط وشهدت توقيع  عدد من مذكرات  التعاون  بين الدول الثلاث المهمة في مقدمتها الربط الكهربي العابر للحدود بين شبكات التوزيع الكهربائي في الدول الثلاث" .


علق اللواء مجدي عبد الحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، على ما يتم بين الجماعة الإرهابية المجرمة فى الفترة الأخيرة، وتحديدًا جبهة محمود حسين الهارب فى تركيا، وإبراهيم منير القائم بـ أعمال المرشد و المتواجد فى لندن.

 

أشاد الإعلامي أحمد موسى، باللاعب محمد صلاح بعد تسجيله هدف مساء اليوم في شباك أتليتكو مدريد.

 

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث بإسم وزارة الكهرباء، إن إتفاقية الربط الكهربي التي وقعت اليوم بين مصر واليونان وقبرص تعكس أن مصر تعيش واقعاً مشرف ومستقبل مشرق لقطاعي الطاقة والكهرباء بشكل خاص.

 

استقبل الإعلامي رامى رضوان، اللواء ممدوح عبد القادر مدير إدارة الحماية المدنية السابق، فى مداخلة هاتفية، وفى أثناء الترحيب قال اللواء ممدوح  لـ رامي : "مساء النور يا أستاذ تامر" ليرد رامى رضوان " انا شوية عمرو وشوية تامر ودخل فى حالة ضحك على الهواء.

 


كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، حقيقة دخول سلالة كوفيد "22"، موضحًا أن نقطة الصفر لكورونا، ستبدأ حينما يرتفع عدد المتعافين عن عدد المصابين، مشيرًا لوجود 242 مليون مصاب بفيروس كورونا حول العالم الآن.

 


أكد الدكتور أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن قرار منع دخول المواطنين أي مقر حكومي بدون الحصول على لقاح كورونا بداية من 1 ديسمبر، يصب في صالح المواطن.


قال الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر ، إن الأصل في العلاقة الزوجية هو المودة والرحمة ، لافتا إلى أن الرسول عندما زوج ابنائه ضرب لنا أروع الأمثلة في البساطة.

الرئيس القبرصي الرئيس عبد الفتاح السيسي لميس الحديدي الكهرباء شرق المتوسط التوك شو لقاح كورونا محمد صلاح وزير الداخلية لقاح كورونا زلزال

ترشيحاتنا

اشتغلت بطاقة نووية مش عادية.. أحمد السقا: «شورت وفانلة وكاب عمل نجاح رهيب»|فيديو

أسعار ومواصفات تويوتا كامري موديل 2021 في السعودية

أحمد السقا : رجلي بتخبط في بعض لما بعمل دور مهم

مبادرة آلية التعاون الثلاثي|طرحها السيسي وتحقق مكاسب غير مسبوقة لمصر واليونان وقبرص

أغاني المهرجانات تصل البرلمان.. الفنان هاني شاكر يطالب بحصول نقابة الموسيقيين على الضبطية القضائية.. ونواب يؤكدون: وجود تشريع جديد يقضي على مخالفات الغناء بدون ترخيص

هدفان لم يشفعا لـ محمد صلاح.. أليسون رجل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: سجلنا تابعين لزلزال اليوم وننتظر الثالث .. فيديو

عروس تلفظ أنفاسها بعد تعرضها للذبح في الدقهلية

خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

كورونا ليست النهاية| العالم ينتظر كوفيد 22

محمد صلاح يتخطى جيرارد ويتصدر قائمة هدافي ليفربول بـ دوري الأبطال

المحلل الشرعي يتراجع عن تصريحاته: قالولي هتبقي نجم ولم أتزوج 33 مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

فيديو

فيديوجراف.. خلي بالك.. كيف تحمي هاتفك المحمول من السرقة؟

التعقيم المستمر.. الأوقاف تعلن ضوابط فتح دورات المياه في المساجد "فيديوجراف"

السعودية والعراق الأكبر عربيا.. قائمة أغنى دول العالم امتلاكا لـ احتياطي النفط

حل أزمتي ليبيا وقبرص .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في القمة الثلاثية باليونان

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ