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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي لاتهامه بقتل زوجته في المنيا

إحالة أوراق عامل
إحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي

أحالت محكمة جنايات المنيا «ع. ص. م. ش»، 36 سنة، عامل، مقيم بإحدى قرى مركز مغاغة شمال المنيا، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا، لاتهامه بقتل زوجته «ب. ي. ح. ع»، 28 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان خنقا بحجة الشك في سلوكها دون الحقيقة.


وحددت هيئة المحكمة برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل شعبان وأحمد عبدالعزيز وأحمد حنفي، وأمانة سر محمد مصطفى هارون، وعلى حسن، جلسة 21 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

 

يشار إلى أن المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، أحال المتهم إلى المحكمة الجنائية في يوم 27 يوليو 2019 لقيام المتهم بارتكاب جريمة قتل زوجته في القضية رقم 24902 لسنة 2019 جنايات مغاغة، والمقيدة برقم 783 لسنة 2019 كلي شمال المنيا وقيام الجاني بقتل المجني عليها، بأن أطبق بكلتا يديه على رقبتها قاصدا قتلها، فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها. 
 

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