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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

المشروب الصباحي المفضل للمصريين.. تعرف على أصل «الشاي بلبن»

شاي بلبن
شاي بلبن

الشاي بلبن يعتبر المشروب الرسمي لـ الشعب المصري وخاصة في الصباح وأثناء تناول وجبة الإفطار،  فلا جدل حوله، كلنا يُذكر الشاي بلبن، تجد المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، تتفق على أنه المشروب الأفضل، وتكثر الكتابات التي تربطه بطيبة قلب الشعب المصري، لكن هل سأل أحد عن تاريخه؟  ومن كان أول من اخترع هذا المشروب المميز؟.

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أصل الشاي بلبن

كانت فناجيل الشاي الصيني في انجلترا في القرن ال ١٧ و ١٨ منتشرة جدا، ولكن كانت هناك مشكلة إنه عندما كان المواطنون يصيون الشاي الساخن في تلك الفناجين التي  كانت رقيقة في خامتها وغالية جدا في سعرها كانت تتكسر أو «تشرخ» بمعنى أدق، فجاءت فكرة وضع اللبن البارد على الشاي الساخن لتبريده وحماية الفناجين فقط، الا أن الإنجليز عجبهم طعم المشروب فتناولوه ونقلوه للعالم.

فوائد لشرب الشاي مع الحليب

يشيع بين الناس أنَّ تناول الشاي مع الحليب ضارٌّ للصحة، ولكنّ فوائد إضافة الحليب إلى الشاي تعتمد على نوع الشاي المُستخدم، حيث أنّ معظم الدراسات حول هذا الموضوع استخدمت الشاي الأسود، فما هي فوائد شرب الشاي بلبن

 - التقليل من خطر الإصابة بحصى الكلى

- التقليل من خطر الإصابة بسرطان الفم

أضرار الشاي مع الحليب 

شاي بلبن

- التقليل من مستوى مضادت الأكسدة الموجودة في الشاي

-  التقليل من التأثير الإيجابي للشاي على صحة الأوعية الدموية

لمحة عامة حول الشاي والحليب 

يُعدُّ الشاي ثاني أكثر المشروبات استهلاكاً حول العالم بعد الماء، ومن الجدير بالذكر أنَّ مصدر جميع أنواع الشاي هي نبتة الكاميليا الصينية، إلا أنَّ طريقة الحصاد والتصنيع تُنتج أنواعاً مختلفةً من الشاي، حيثُ يمرُّ الشاي الأسود بعدّة عملياتٍ بعد الحصاد، ومنها عملية الأكسدة التي تحدث عندما تتعرض أوراق الشاي للهواء لفترةٍ طويلة مما يؤدي إلى تحلُّل بعض المواد الكيميائيّة الموجودة في أوراقه بواسطة الإنزيمات، ممّا يُنتج لونه البُني، ورائحته المُميزة.

 أما الحليب فهو سائلٌ تنتجه الثدييات لإطعام صغارها، وهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، ويُعدُّ حليب الأبقار، والماعز، والأغنام من أكثر أنواع الحليب استهلاكاً.

الشعب المصري الشاي بلبن وسائل التواصل الإجتماعي المشروب الأفضل انجلترا فناجيل الشاي

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