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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بثروة تقدر بنحو 241 مليار دولار.. إيلون ماسك أول تريليونير في العالم

إيلون ماسك
إيلون ماسك

يعد إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، بثروة تقدر بنحو 241 مليار دولار، ولكن الأمور على وشك أن تتغير، للأفضل بالطبع بالنسبة لـ ماسك، حيث تقول شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية "مورجان ستانلي" إن سبيس إكس يمكن أن تجعل إيلون ماسك أول تريليونير في العالم.

ووفقا لصحيفة الجارديان، توقع المحللون في مورجان ستانلي أن ماسك، الذي جنى معظم ثروته من شركة تسلا للسيارات الكهربائية، يمكنه جني المزيد من المال من شركته الجديدة لاستكشاف الفضاء "سبيس إكس".

وقال المحلل آدم جونز إن الشركة التي تأسست عام 2002، تتحدى أي فكرة مسبقة عما هو ممكن والإطار الزمني الممكن، من حيث الصواريخ ومركبات الإطلاق والبنية التحتية.

وأضاف: "لقد أخبرنا أكثر من عميل إذا كان إيلون ماسك سيصبح أول تريليونير، لن يكون ذلك بسبب تسلا. وقال آخرون إن شركة سبيس إكس قد تكون في نهاية المطاف الشركة الأكثر قيمة في العالم".

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ويقدر جونز أن شركة سبيس إكس، يمكن أن تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار، وتستمر في الارتفاع لأنها تستغل مجموعة من الصناعات، بما في ذلك مراقبة الأرض واستكشاف الفضاء السحيق.

وبلغت قيمة الشركة 100 مليار دولار في عملية بيع ثانوية للأسهم هذا الشهر، مما يجعلها ثاني أكبر شركة خاصة في العالم، بعد شركة الإنترنت "ByteDance". ويمتلك ماسك ما يقرب من 48 ٪ من سبيس إكس.

وتفوق ماسك على جيف بيزوس، مالك أمازون، ليصبح أغنى شخص في العالم في يناير، لكنه تراجع مرة أخرى قبل استعادة المركز الأول في وقت لاحق من هذا العام.

ويقدر مؤشر بلومبيرج، ثروة ماسك بقيمة 241 مليار دولار، أي أكثر بحوالي 42 مليار دولار من بيزوس.

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