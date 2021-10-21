أخبار الرياضة| تفاصيل وموعد خروج الخطيب عقب دخول المستشفى.. سعر تذاكر مباريات الدوري.. موقف عقوبة شيكابالا .. وعرض مغري لطارق حامد

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار الرياضية المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية أو الإفريقية والعالمية.

وجاءت أبرز الأخبار كالتالي:

أعلن النادي الأهلي تعرض رئيسه محمود الخطيب لأزمة صحية طارئة وتم نقله للمستشفى للخضوع لفحوصات طبية .

كشف الإعلامي إسلام صادق عن تلقي طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضاً خليجياً من أجل الرحيل عن الفريق الأبيض في شهر يناير المقبل.

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن مرضه قبل إعلان الموقع الرسمي للقلعة الحمراء عن تعرضه لوعكة صحية، ودخوله أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل مرض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خاصة بعدما أعلن الموقع الرسمي للنادي عن مرضه، ونقله لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

كشف مجدى عبدالغنى، نجم الأهلي السابق، عن ملامح قائمة محمود الخطيب، المرشح على مقعد رئيس النادى الأهلى.

قال ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، إنه تم الاستقرار على سعر موحد لتذكرة دخول المباريات ، بعد قرار عودة الجماهير، وذلك بعد اجتماع انعقد عصر الأربعاء، بمقر الرابطة.

يرى ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة أن عدم إقامة مواجهة الإسماعيلي والأهلي في الإسماعيلية أو القاهرة ليس تعنتا ولكن أمر يحدث منذ سنوات وسيعود تدريجيا.