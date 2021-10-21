أخبار الرياضة| تفاصيل وموعد خروج الخطيب عقب دخول المستشفى.. سعر تذاكر مباريات الدوري.. موقف عقوبة شيكابالا .. وعرض مغري لطارق حامد

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار الرياضية المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية أو الإفريقية والعالمية.
وجاءت أبرز الأخبار كالتالي:
تعرف على الحالة الصحية لمحمود الخطيب وموعد خروجه من المستشفى
أعلن النادي الأهلي تعرض رئيسه محمود الخطيب لأزمة صحية طارئة وتم نقله للمستشفى للخضوع لفحوصات طبية .
تفاصيل عرض طارق حامد الخليجي للرحيل عن الزمالك
كشف الإعلامي إسلام صادق عن تلقي طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضاً خليجياً من أجل الرحيل عن الفريق الأبيض في شهر يناير المقبل.
عيني مش شايف بيها كويس.. محمود الخطيب يكشف تفاصيل مرضه.. فيديو
كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن مرضه قبل إعلان الموقع الرسمي للقلعة الحمراء عن تعرضه لوعكة صحية، ودخوله أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.
أحمد شوبير يكشف تفاصيل مرض محمود الخطيب
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل مرض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خاصة بعدما أعلن الموقع الرسمي للنادي عن مرضه، ونقله لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.
مفاجآت.. قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي المقبلة
كشف مجدى عبدالغنى، نجم الأهلي السابق، عن ملامح قائمة محمود الخطيب، المرشح على مقعد رئيس النادى الأهلى.
رابطة الأندية تكشف سعر تذكرة مباريات الدوري الممتاز.. فيديو
قال ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، إنه تم الاستقرار على سعر موحد لتذكرة دخول المباريات ، بعد قرار عودة الجماهير، وذلك بعد اجتماع انعقد عصر الأربعاء، بمقر الرابطة.
رابطة الأندية تكشف موقف عقوبة شيكابالا.. تفاصيل مواجهة الإسماعيلي والأهلي بالدوري
يرى ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة أن عدم إقامة مواجهة الإسماعيلي والأهلي في الإسماعيلية أو القاهرة ليس تعنتا ولكن أمر يحدث منذ سنوات وسيعود تدريجيا.