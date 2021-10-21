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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيادة أسعار الأدوات المنزلية 12% .. والشعبة تكشف السبب

الأدوات المنزلية
الأدوات المنزلية

أكد فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الأدوات المنزلية تشهد ارتفاعًا بنسبة تتراوح بين 10 و12% خلال الفترة الحالية.

وأرجع "الطحاوى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار الخامات بالقطاع والتي ارتفعت بنحو 10 إلى 50% خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن السوق المصرية يعتمد على استيراد نحو 70 إلى 80% من الأدوات المنزلية من الخارج.

ونوّه إلى أن الأجهزة المنزلية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10 و12% بسبب زيادة الخامات بجانب زيادة تكلفة الشحن حيث ارتفعت قيمة الشحن من 4000 دولار للحاوية إلى 18 ألف دولار للحاوية خلال الفترة الماضية.

وأضاف “الطحاوي” أن هناك تراجعًا ملحوظًا بمعدلات إنتاج المصانع  نظرًا فيروس كورونا، وقلق التجار من التسجيل المسبق الشحنات.

وأشار إلى سيطرة الركود في السوق حيث إن حركة المبيعات تكاد تكون شبه منعدمة في ظل ارتفاع الأسعار والذي اضطر إليه الصناع والتجار إليه نظرًا لارتفاع تكلفة الإنتاج، مما أدى لضعف الطلب وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

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