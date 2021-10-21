بيغيب بالشهور عشان يجيب الجنيه.. شقيق ضحية الدائري الأوسطي: سايب لنا 4 عيال|فيديو وصور

شهيد لقمة العيش

قصص وروايات الموت على الطريق الدائري الأوسطي عرض مستمر.. إلا أن أبشعها كانت بالأمس القريب حين دهست سيارة نقل “تريلا” ميكروباصاً يقل سبعة عشر مواطنا أغلبهم من محافظة أسيوط، وبدلا من أن يعودا سالمين عادوا جميعا في الأكفان البيضاء.

عرض "صدى البلد" بثاً مباشراً من قرية عرب كريم بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، بعد استشهاد 7 من أبناء القرية في الحادث المأساوي الذي وقع على الدائري الأوسطي.

حيث قال شقيق الشهيد أحمد عبد التواب من القرية، إن أخوه يعمل فلاحاً بأحد المزارع في القاهرة ويغيب بالشهور من أجل لقمة عيشه وتوفير المصاريف الضرورية لأسرته، ويبلغ 33 عاما.

الشهيد أحمد عبدالتواب

وأضاف شقيق الشهيد، أن أخوه ترك 4 أطفال وزوجته، أكبر أطفاله يبلغ 6 سنوات والأصغر سنة واحدة، ويعيش بمنزل بسيط من الطوب اللبن، وعلمنا بالحادث عن طريق مكالمة هاتفية، ونعيش حالة من الحزن والأسى منذ معرفتنا بالخبر.

- جثث وأشلاء ملطخة بالدماء

بمجرد اقتراب الجميع من الميكروباص، كانت رائحة الموت، وسيل الدماء يخرج من كل صوب.. مرتادي الطريق لا يستطيعون إخراج جثامين الضحايا من الداخل، وفي الأفق كانت سرائن الشرطة والإسعاف والحماية المدنية، حين وصلت إلي موقع الحادث على الطريق الدائري الأوسطي برفقة اللواء مؤمن الساعدي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الإدارة.

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- الصواريخ والقواطع لإخراج الجثث

سرعان ما بدأ رجال الحماية المدنية أعمالهم.. تقطيع في صاج السيارة الميكروباص لإخراج جثامين الضحايا، ومحاولات لرجال الإسعاف في إنقاذ شخصين يلفظوا أنفاسهم الأخيرة، ومرت الدقيقة تلو الأخرى، حتى أعلن حادث الطريق الدائري الأوسطي عن سقوط نحو 17 قتيلا، وما هي دقائق قليلة حتى كانت كلمة القدر حين تم الإعلان عن مصرع الشخصين المصابين في الحادث لترتفع الحصيلة إلي 19 جثة.

حادث ميكروباص الأوسطي

- سواق التريلا كان ميتاً

تلك كانت الرواية الأولى في الحادث.. بمجرد وصول رجال الشرطة إلي موقع الحادث على الطريق الدائري بمنطقة أكتوبر، أكد شهود العيان على الواقعة بأن سائق التريلا توفي أو أصيب بغيبوبة والجميع شاهد التريلا وهي تصطدم بالحواجز الخرسانية ثم عبورها للاتجاه الآخر واصطدامها بالميكروباص.

- انفجار الإطار الخاص بـ النقل

وكانت هناك رواية أخرى لشهود العيان.. فهناك من أكد على أن الحادث بسبب إنفجار إطار السيارة النقل "التريلا" وعدم سيطرة سائقها عليها مما أدى إلي عبورها الاتجاه الآخر وانحرافها نحو الميكروباص، ولعل السبب الحقيقي في الحادث سيكون في يد جهات التحقيق واللجان الهندسية التي ستحدد بكل دقة سبب حدوث الواقعة.

حادث الدائري الأوسطي

- أبناء نجع أبو كريم.. شقيقان في الميكروباص

القصص المأساوية في حادث ميكروباص الطريق الدائري الأوسطي كانت كثيرة.. ولعل واحدة منها كانت مؤثرة، فـ الشقيقان سيد وعبدالغفار "خميس سيد جمعة" كانا سويا في ميكروباص الموت، يضحكان و يتهامسان ويتناولا سويا أطراف الحديث حتى حانت اللحظة وكتب القدر كلمته بوفاتهم سويا واختلاط دمائهم معا أحياء وأموات.

- السائق ونجل عمه.. عبدالله طاهر

لم تكن تلك هي القصة المأساوية الوحيدة.. بل كان عبدالله طاهر يونس الشاب الثلاثيني ونجل عمه يونس مفضل يونس الشاب العشريني، اللذان يعملان سائقا على الميكروباص سويا بداخله، الجميع يشهد لهم بالإحترام والأدب وأيضا الهدوء، إلا أن القدر كتب بأن يغادر السائق الدنيا وبرفقته نجل عمه مختلطة دماء أجسادهم ببعضها البعض.

حادث ميكروباص الأوسطي

- جثامين ضحايا ميكروباص الموت

ميكروباص الموت على الطريق الدائري الأوسطي كتب أسماء 17 ضحية سُطرت دمائهم الطاهرة على الطريق، وهم حسن مصطفى عيسى 24 سنة "البحيرة"، ونادية جميل صدقي 30 سنة "المنيا"، ومحمد ابراهيم عبدالرازق 40 سنة "البحيرة"، ورمضان السيد الاعصر 45 سنة "البحيرة"، وعبدالحميد عبدالله 17 سنة "أسيوط"، والسيد عبدالفتاح 58 سنة "اسكندرية"، ومصطفى رجب مصطفى 35 سنة "البحيرة"، وأحمد عبد التواب عبد الحميد 33 سنة "أسيوط".

- جثامين مجهولة الهوية.. طفلتين في الحادث

وما زالت مشرحة المستشفى المركزي تضم في ثلاجتها 5 جثث مجهولة الهوية بينها طفلتان إحداهن عامان والأخرى 10 أعوام، حيث ناظرت النيابة العامة جثامين كل الضحايا، وصرحت بدفنهم جميعهم، ومحاولة التعرف على الجثامين المجهولة.