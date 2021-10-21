عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شهيد لقمة العيش

بيغيب بالشهور عشان يجيب الجنيه.. شقيق ضحية الدائري الأوسطي: سايب لنا 4 عيال|فيديو وصور

حادث الدائري الأوسطي
حادث الدائري الأوسطي

قصص وروايات الموت على الطريق الدائري الأوسطي عرض مستمر.. إلا أن أبشعها كانت بالأمس القريب حين دهست سيارة نقل “تريلا” ميكروباصاً يقل سبعة عشر مواطنا أغلبهم من محافظة أسيوط، وبدلا من أن يعودا سالمين عادوا جميعا في الأكفان البيضاء.

عرض "صدى البلد" بثاً مباشراً من قرية عرب كريم بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، بعد استشهاد 7 من أبناء القرية في الحادث المأساوي الذي وقع على الدائري الأوسطي.

كل الركاب ماتوا.. تفاصيل دهس تريلا لـ ميكروباص على الدائري الأوسطي |صور

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي

حيث قال شقيق الشهيد أحمد عبد التواب من القرية، إن أخوه يعمل فلاحاً بأحد المزارع في القاهرة ويغيب بالشهور من أجل لقمة عيشه وتوفير المصاريف الضرورية لأسرته، ويبلغ 33 عاما.

الشهيد أحمد عبدالتواب

وأضاف شقيق الشهيد، أن أخوه ترك 4 أطفال وزوجته، أكبر أطفاله يبلغ 6 سنوات والأصغر سنة واحدة، ويعيش بمنزل بسيط من الطوب اللبن، وعلمنا بالحادث عن طريق مكالمة هاتفية، ونعيش حالة من الحزن والأسى منذ معرفتنا بالخبر.

- جثث وأشلاء ملطخة بالدماء 

بمجرد اقتراب الجميع من الميكروباص، كانت رائحة الموت، وسيل الدماء يخرج من كل صوب.. مرتادي الطريق لا يستطيعون إخراج جثامين الضحايا من الداخل، وفي الأفق كانت سرائن الشرطة والإسعاف والحماية المدنية، حين وصلت إلي موقع الحادث على الطريق الدائري الأوسطي برفقة اللواء مؤمن الساعدي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الإدارة.

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

.

 

- الصواريخ والقواطع لإخراج الجثث

سرعان ما بدأ رجال الحماية المدنية أعمالهم.. تقطيع في صاج السيارة الميكروباص لإخراج جثامين الضحايا، ومحاولات لرجال الإسعاف في إنقاذ شخصين يلفظوا أنفاسهم الأخيرة، ومرت الدقيقة تلو الأخرى، حتى أعلن حادث الطريق الدائري الأوسطي عن سقوط نحو 17 قتيلا، وما هي دقائق قليلة حتى كانت كلمة القدر حين تم الإعلان عن مصرع الشخصين المصابين في الحادث لترتفع الحصيلة إلي 19 جثة.

حادث ميكروباص الأوسطي

- سواق التريلا كان ميتاً

تلك كانت الرواية الأولى في الحادث.. بمجرد وصول رجال الشرطة إلي موقع الحادث على الطريق الدائري بمنطقة أكتوبر، أكد شهود العيان على الواقعة بأن سائق التريلا توفي أو أصيب بغيبوبة والجميع شاهد التريلا وهي تصطدم بالحواجز الخرسانية ثم عبورها للاتجاه الآخر واصطدامها بالميكروباص.

- انفجار الإطار الخاص بـ النقل

وكانت هناك رواية أخرى لشهود العيان.. فهناك من أكد على أن الحادث بسبب إنفجار إطار السيارة النقل "التريلا" وعدم سيطرة سائقها عليها مما أدى إلي عبورها الاتجاه الآخر وانحرافها نحو الميكروباص، ولعل السبب الحقيقي في الحادث سيكون في يد جهات التحقيق واللجان الهندسية التي ستحدد بكل دقة سبب حدوث الواقعة.

حادث الدائري الأوسطي

- أبناء نجع أبو كريم.. شقيقان في الميكروباص

القصص المأساوية في حادث ميكروباص الطريق الدائري الأوسطي كانت كثيرة.. ولعل واحدة منها كانت مؤثرة، فـ الشقيقان سيد وعبدالغفار "خميس سيد جمعة" كانا سويا في ميكروباص الموت، يضحكان و يتهامسان ويتناولا سويا أطراف الحديث حتى حانت اللحظة وكتب القدر كلمته بوفاتهم سويا واختلاط دمائهم معا أحياء وأموات.

- السائق ونجل عمه.. عبدالله طاهر

لم تكن تلك هي القصة المأساوية الوحيدة.. بل كان عبدالله طاهر يونس الشاب الثلاثيني ونجل عمه يونس مفضل يونس الشاب العشريني، اللذان يعملان سائقا على الميكروباص سويا بداخله، الجميع يشهد لهم بالإحترام والأدب وأيضا الهدوء، إلا أن القدر كتب بأن يغادر السائق الدنيا وبرفقته نجل عمه مختلطة دماء أجسادهم ببعضها البعض.

حادث ميكروباص الأوسطي

- جثامين ضحايا ميكروباص الموت

ميكروباص الموت على الطريق الدائري الأوسطي كتب أسماء 17 ضحية سُطرت دمائهم الطاهرة على الطريق، وهم حسن مصطفى عيسى 24 سنة "البحيرة"، ونادية جميل صدقي 30 سنة "المنيا"، ومحمد ابراهيم عبدالرازق 40 سنة "البحيرة"، ورمضان السيد الاعصر 45 سنة "البحيرة"، وعبدالحميد عبدالله 17 سنة "أسيوط"، والسيد عبدالفتاح 58 سنة "اسكندرية"، ومصطفى رجب مصطفى 35 سنة "البحيرة"، وأحمد عبد التواب عبد الحميد 33 سنة "أسيوط".

- جثامين مجهولة الهوية.. طفلتين في الحادث

وما زالت مشرحة المستشفى المركزي تضم في ثلاجتها 5 جثث مجهولة الهوية بينها طفلتان إحداهن عامان والأخرى 10 أعوام، حيث ناظرت النيابة العامة جثامين كل الضحايا، وصرحت بدفنهم جميعهم، ومحاولة التعرف على الجثامين المجهولة.

الدائري الأوسطي حادث ميكروباص الدائري الأوسطي اخبار الحوادث مركز ديروط قرية عرب كريم حادث الاوسطي

موضوعات متعلقة

تعطل 23 عاما.. محافظ أسيوط يشهد التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بديروط

محافظ أسيوط يشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

محافظ أسيوط: إزالة 10 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة

محافظ أسيوط يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمركز الصحي بالوليدية

إطلاق أسماء 9 شهداء على بعض المنشآت العامة بمسقط رأسهم في أسيوط

إصابة 3 فتيات في انقلاب توك توك بأسيوط

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

إزالة 25 حالة تعد على أراضي أملاك دولة ومجارى مائية بمركز صدفا

ترشيحاتنا

الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.. الإفتاء توضح

الخدمات البيطرية تفحص وتعالج أكثر من 191 ألف رأس ماشية و 123000 طائر

بسبب قصر القامة.. سيدة ترفض إنجاب ذكور من زوجها الثاني

أحمد موسي يدعو لـ الخطيب بالشفاء: حفظك الله من كل سوء

وزير النقل: الدائري من الطرق الأولى المستخدم عليها نظام النقل الذكي

أخبار الفن| وفاة بطل مسلسل الهيبة.. ومي كساب تظهر في العزل المنزلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ينافس الخطيب .. محامي توفيق عكاشة يترشح لرئاسة الأهلي

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب بعد نقله للمستشفى

بصمة كيروش .. قفزة هائلة لـ منتخب مصر في تصنيف الفيفا

ظهر في مسلسل الهيبة..وفاة الفنان اللبناني بيار جامجيان

عيني مش شايف بيها كويس.. محمود الخطيب يكشف تفاصيل مرضه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

فيديو

العاصفة الفرنسية تقترب من بريطانيا .. وتحذيرات من فيضانات مدمرة |فيديو

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

سادة البحار.. فيديو جديد بمناسبة العيد 54 للبحرية المصرية

أسرار في حياة ليلى فوزي .. تزوجت من نجم شهير وعادت بجثمانه بعد 4 أشهر

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

عبد المعطى أحمد يكتب: قناعة الرسول وزهده

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

اﻟﻤﺰﻳﺪ