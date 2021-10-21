سمير جعجع يعلق على أمر استدعائه من المحكمة العسكرية اللبنانية

أكد زعيم حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اليوم الخميس، أن خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، كان مليئا بالأخطاء ولم يستند إلى الحقيقة.

وأضاف جعجع: "إذا كان صحيحا أن المحكمة العسكرية تريد سماع إفادتي فينبغي عليها الاستماع لإفادة حسن نصر الله قبلي".

وتابع إنه لم يتبلغ بعد طلب الاستماع لإفادته من المحكمة العسكرية على خلفية أحداث الطيونة في بيروت.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر قولها إن لمحكمة العسكرية اللبنانية ستطلب إفادة زعيم حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بشأن أعمال العنف التي اندلعت الخميس الماضي في منطقة الطيونة ببيروت.

وقالت المصادر: "مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أعطى إشارة بالاستماع إلى إفادة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في ملف الطيونة وذلك على خلفية الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون في هذا الملف. وتقضي إشارة القاضي عقيقي بالاستماع إلى جعجع أمامه في المحكمة العسكرية".