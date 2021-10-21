سينوفاك الصينية تبحث توطين صناعة اللقاحات في مصر | شاهد

التقى السفير د. محمد البدري، سفير مصر في بكين، اليوم الخميس، مع المدير التنفيذي ومؤسس شركة سينوفاك وايدونج ين؛ لبحث استكمال تطوير التعاون بين سينوفاك والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا).

وتطرقت المناقشات إلى ما تم إنجازه على صعيد إنتاج لقاح الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد محلياً في مصر، وبحث التعاون المستقبلي لاسيما فيما يخص استكمال مراحل نقل تكنولوجيا صناعة اللقاحات في إطار رؤية من الشراكة والتوأمة بين سينوفاك وفاكسيرا.



وأكد د. البدري أن مصر دولة رائدة بالفعل في مجال صناعة اللقاحات والأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها خطط طموحة لتوطين صناعة اللقاحات واكتساب المعرفة التقنية بشكل كامل في هذا المجال الحيوي، وفقا لتوجهات الدولة المصرية ورؤية قيادتها السياسية.



ومن جانبه، رحب المدير التنفيذي لـ “سينوفاك” بمواصلة التعاون مع مصر ودفعه إلى آفاق أرحب، مشيداً بما لدى مصر من قاعدة متميزة من القدرات التقنية والكوادر والكفاءات البشرية، التي من شأنها تسريع وتيرة عملية اكتساب تكنولوجيا تصنيع اللقاحات في وقت وجيز نسبيا.



وتفقد السفير د.محمد البدري ووفد السفارة المصرية في الصين خلال الزيارة بتفقد مصانع الشركة وخطوط الإنتاج بها.

سفير مصر في الصين يلتقي مؤسس سينوفاك

سفير مصر في الصين يلتقي مؤسس سينوفاك

سفير مصر في الصين يتفقد مصانع شركة سينوفاك وخطوط الإنتاج بها

لقاء السفير المصري في بكين مع رئيس شركة سينوفاك ومباحثات توطين اللقاح في مصر