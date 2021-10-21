عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سينوفاك الصينية تبحث توطين صناعة اللقاحات في مصر | شاهد

سفير مصر في الصين
سفير مصر في الصين يلتقي مؤسس سينوفاك

التقى السفير د. محمد البدري، سفير مصر في بكين، اليوم الخميس، مع المدير التنفيذي ومؤسس شركة سينوفاك وايدونج ين؛ لبحث استكمال تطوير التعاون بين سينوفاك والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا). 

وتطرقت المناقشات إلى ما تم إنجازه على صعيد إنتاج لقاح الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد محلياً في مصر، وبحث التعاون المستقبلي لاسيما فيما يخص استكمال مراحل نقل تكنولوجيا صناعة اللقاحات في إطار رؤية من الشراكة والتوأمة بين سينوفاك وفاكسيرا.
 

سفير مصر بـ بكين: مستعدون لنقل تجربتنا في إقامة منتدى الشباب للعالم

سفير الصين بمصر: التعاون بين القاهرة وبكين فوائده ملموسة للحد من الفقر

وأكد د. البدري أن مصر دولة رائدة بالفعل في مجال صناعة اللقاحات والأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها خطط طموحة لتوطين صناعة اللقاحات واكتساب المعرفة التقنية بشكل كامل في هذا المجال الحيوي، وفقا لتوجهات الدولة المصرية ورؤية قيادتها السياسية.


ومن جانبه، رحب المدير التنفيذي لـ “سينوفاك” بمواصلة التعاون مع مصر ودفعه إلى آفاق أرحب، مشيداً بما لدى مصر من قاعدة متميزة من القدرات التقنية والكوادر والكفاءات البشرية، التي من شأنها تسريع وتيرة عملية اكتساب تكنولوجيا تصنيع اللقاحات في وقت وجيز نسبيا.
 

وتفقد السفير د.محمد البدري ووفد السفارة المصرية في الصين خلال الزيارة بتفقد مصانع الشركة وخطوط الإنتاج بها.

سفير مصر في الصين يلتقي مؤسس سينوفاك
سفير مصر في الصين يلتقي مؤسس سينوفاك
سفير مصر في الصين يلتقي مؤسس سينوفاك
سفير مصر في الصين يلتقي مؤسس سينوفاك
سفير مصر في الصين يتفقد مصانع شركة سينوفاك وخطوط الإنتاج بها
سفير مصر في الصين يتفقد مصانع شركة سينوفاك وخطوط الإنتاج بها
لقاء السفير المصري في بكين مع رئيس شركة سينوفاك ومباحثات توطين اللقاح في مصر
لقاء السفير المصري في بكين مع رئيس شركة سينوفاك ومباحثات توطين اللقاح في مصر
لقاء السفير المصري في بكين ورئيس شركة سينوفاك
لقاء السفير المصري في بكين ورئيس شركة سينوفاك
مصر إفريقيا تكنولوجيا الصين السفارة المصرية فيروس كورونا فيروس كورونا لقاحات فيروس كورونا المستجد سفير الصين الشرق الاوسط فيروس كورونا الدولة المصرية تصنيع اللقاح الشركة القابضة فيروس كورونا عدوى فيروس كورونا تصنيع اللقاحات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية الشرق الأوسط وإفريقيا توطين صناعة اللقاحات

موضوعات متعلقة

قبل وداعه.. سفير مصر يقدم إحاطة لوزيرة خارجية اليابان بإنجازات العلاقات الثنائية

كلمة وزير الخارجية في مؤتمر دعم ليبيا.. شكري يؤكد استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء .. ويعلن 4 شروط لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في البلد الٱخوي

شكري: نتطلع لنجاح الاستحقاق السياسي في ليبيا بما يليق بقيمة وتاريخ شعبها

ترامب يعلن التحدي ويطلق تطبيقه الخاص للتواصل الاجتماعي TRUTH Social

تفاصيل لقاء شكري ورئيس المجلس الرئاسي الليبي ونائبيه | صور

لبحث التعاون.. سفير مصر بالرياض يلتقي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي| صور

شكري: موقف مصر ثابت وراسخ بشأن مساعدة الأشقاء الليبيين

هبوط مؤشر داو جونز الصناعي بعد يوم واحد من تحقيق أعلى مستوى له

ترشيحاتنا

بعد تكهنات حول موعده.. معرض الكتاب يقام 26 يناير واليونان ضيف الشرف

سمير جعجع يتهم حزب الله بالضلوع في حادث مرفأ بيروت

الحكم على كريم بنزيما بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

سينوفاك الصينية تبحث توطين صناعة اللقاحات في مصر | شاهد

لا تقدر على السير.. أول فيديو لـ بشرى بعد تعرضها لحادث بالجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سارة| سبب وقوع الزلازل المتعددة بالبحر المتوسط وتأثيرها على مصر

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

صدمة لـ ليفربول .. محمد صلاح مهدد بالغياب 8 مباريات

بصمة كيروش .. قفزة هائلة لـ منتخب مصر في تصنيف الفيفا

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

ينافس الخطيب .. محامي توفيق عكاشة يترشح لرئاسة الأهلي

ملامح أكل العيش.. ننشر الصور الأولى لضحايا حادث الدائري الاوسطي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الإصابات.. بشرى تظهر في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

فيديو

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

بعد حادث بشرى .. شاهد أقوى حوادث تعرض لها المشاهير "فيديو"

العاصفة الفرنسية تقترب من بريطانيا .. وتحذيرات من فيضانات مدمرة |فيديو

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

عبد المعطى أحمد يكتب: قناعة الرسول وزهده

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ