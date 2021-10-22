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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. قصة اعتزال فاطمة التابعي التمثيل بعد مسيرة 20 عاما

فاطمة التابعي
فاطمة التابعي

يوافق اليوم عيد ميلاد الممثلة المعتزلة فاطمة التابعي، التي عشقت الفن وهي في سن صغيرة لكنها تخلت عنه مبكرا. 

اشتهرت فاطمة التابعي بتقديم دور فتاة القرية "الفلاحة" في عدد من المسلسلات الدرامية حتى أصبحت وجها مألوفا للجمهور، لكن اعتزالها لم يمنحها الفرصة لتلمع في أدوار البطولة. 

ولدت فاطمة عبده محمد التابعي عام 1953، ونالت البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المصرية في أواخر السبعينات، وبدأت مشوارها الاحترافي عبر خشبة المسرح. 

فاطمة التابعي مع سعيد صالح 

شاركت فاطمة التابعي في عدد من المسرحيات منها سيدتي الجميلة، والسهرات التلفزيونية حتى بدأ يعرض عليها أدوار في مسلسلات طويلة.  

ما لايعرفه الجميع أن فاطمة التابعي انضمت في بداية حياتها إلى فرقة رضا الاستعراضية، وقدمت للدراما أكثر من السينما بكثير. 

شاركت في مسلسلات شهيرة منها شارع المواردي والرجل والحصان وطيور بلا أجنحة وأيام الضحك والدموع وسعد اليتيم، وفي السينما ظهرت في فيلمين فقط هما محطة الأنس وتل العقارب.

سبب الاعتزال 

اعتزلت فاطمة التابعي التمثيل في أواخر التسعينات بعدما قضت أكثر من عشرين عاما في هوايتها المفضلة بعدما تزوجت من مهندس معماري. 

بعد الزواج قرر اعتزال التمثيل تماما، وارتدت الحجاب للتفرغ لأسرتها واختفت عن الساحة الفنية ولا يعلم أحد أخبارها. 

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