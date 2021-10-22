منتج طبيعي يقضي على الهالات السوداء وحب الشباب وظهور الشيخوخة..خبيرة توضح



قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التغذية، إن كريم بينكي يعمل على تفتيح وترطيب وتغذية البشرة، متابعة: كريم بينكي يتكون من مكونات طبيعية 100%، فهو يتضمن العديد من المكونات، أهمهم: مستخلص العرقسوس و التوت البري.



وأضافت "دينا" خلال حوارها ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن كريم بينكي يعمل على القضاء على الأماكن الداكنة بالجسم، بالإضافة إلى القضاء على الهالات السوداء وأثار حب الشباب.



وأوضحت الدكتورة دينا أبو السعود أن كريم بينكي يحتوي على زبدة الشيا وزبدة الكاكاو التي تساهم في ترطيب البشرة والقضاء على التجاعيد وظهور الشيخوخة المبكرة، منوهة بأن كريم بينكي يعيد نضارة البشرة مرة أخرى.





وذكرت دينا أبو السعود، في تصريحات سابقة، أن كريم بينكي يعطي نضارة طبيعة، كما أنه يعمل على تفتيح تصبغات الوجه، وترطيب البشرة نتيجة ما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف.

وأضافت دينا أبو السعود، أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية وترميم البشرة نتيجة ما يوجد بداخله من فيتامينات، موجهة النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب حتى يحمي البشرة من المكونات.